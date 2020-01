La reine Elizabeth a eu des querelles secrètes avec ces membres de la famille royale

La reine Elizabeth est notoirement

personne privée qui ne parlera du mal de personne en public, quelle que soit la

elle se sent à l’intérieur. Même les expressions faciales de Sa Majesté indiquent rarement

ses vraies émotions, prouvant maintes et maintes fois que la reine est incontestée

maître de maintenir un «raide

la lèvre supérieure.”

Cependant, même si la plupart des fidèles royaux n’ont aucune idée de ce que ressent réellement la reine Elizabeth à un moment donné, il existe suffisamment d’indices contextuels pour déterminer les individus avec lesquels elle ne s’est pas entendue au fil des ans. Et même si la reine Elizabeth est infailliblement civile et polie avec tout le monde, il y a certaines personnes avec lesquelles elle ne s’entend pas.

Le prince Harry et Meghan Markle

La reine Elizabeth, le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .)

Avant l’arrivée de Meghan, la duchesse de Sussex, le prince Harry avait

une relation parfaitement cordiale avec son petit-fils le prince Harry. Mais leur

le mariage et tout le drame qui a suivi a mis une pression considérable sur la

relation entre le monarque régnant et l’une de ses familles les plus en vue

membres.

Harry et Meghan ont soigneusement rédigé leur message de démission sur Instagram, insistant sur le fait que, même s’ils reculaient en tant que «membres de la famille royale», ils seraient toujours pleinement en faveur de la reine. Mais ils ont violé la règle cardinale de la reine Elizabeth en provoquant une rupture dans la famille.

Rien n’est plus important pour la reine que de maintenir des liens familiaux solides et une unité continue. Ce n’est peut-être pas la faute de Meghan et Harry si cela s’est produit, mais cela a quand même nui à leur relation avec la reine Elizabeth.

Camilla Parker Bowles

Camilla Parker Bowles et la reine Elizabeth | Tom Hevezi – Piscine WPA / .

La reine Elizabeth s’entend bien avec Camilla, duchesse de Cornouailles ces jours-ci. Mais il y a eu une longue période où elle a à peine toléré être auprès de l’ancienne maîtresse de son fils qui a menacé la réputation qu’Elizabeth a cultivée pendant des décennies.

La reine devait approuver la relation du prince Charles avec

Camilla avant qu’ils ne puissent rendre public leur roman et finalement se marier. Mais

au début, Reine

Elizabeth a qualifié Camilla de «méchante femme» pour avoir éloigné Charles de

Diana et ruiner l’image parfaite que tout le monde avait de la famille royale.

Finalement, Camilla et la reine ont trouvé une trêve. C’est juste

il a fallu beaucoup de temps et de patience pour y arriver.

La famille de Kate Middleton

La famille Middleton | Ian Gavan / GP / .

Même si Catherine, la duchesse de Cambridge, s’est magnifiquement installée dans son rôle de future reine, la reine n’a pas été prompte à embrasser le reste des membres de sa famille.

Pour commencer, les Middletons ne sont jamais invités

aux célébrations de Noël à Sandringham. Alors que le protocole royal soutient que

techniquement, seuls les membres de la famille royale peuvent y assister, la reine a contourné cette règle dans le passé

chaque fois qu’elle en avait envie. Mais pas pour les Middletons de la classe moyenne.

Le frère de Kate, James Middleton, aurait également fait face à la colère de la reine quand il a fait des commentaires désobligeants sur la famille royale lors d’une interview. Un initié affirme que l’interview a «frustré» la reine Elizabeth, qui a vu les révélations comme «collantes».

Ce pourrait être une histoire non confirmée, mais cela semble crédible

compte tenu de ce que la reine pense des scandales en général.

princesse Diana

La princesse Diana et la reine Elizabeth | Photothèque Tim Graham via .

La reine Elizabeth et le prince Philip ont exhorté leur fils, le prince Charles, à épouser une jeune femme virginale issue d’un milieu approprié. Diana Spencer semblait être le choix parfait – mais la réalité ressemblait plus à un cauchemar qu’à un conte de fées.

Elle avait peut-être une bonne lignée, mais Diana n’avait jamais eu l’impression de s’intégrer à la famille royale. Elle était sujette à des explosions émotionnelles et ne pouvait pas contrôler ses sentiments, même en public. Ces traits étaient horribles pour quelqu’un d’aussi étroit et réservé que la reine Elizabeth qui ne voulait rien de plus que de maintenir un extérieur parfait.

Le père de Sarah Ferguson, le major Ronald Ferguson

Ronald Ferguson et le prince Charles | Georges De Keerle / .

Après avoir été impliqué dans un scandale de salon de massage érotique,

Le père de Sarah Ferguson a été évité par la famille royale même s’il utilisait

de travailler en étroite collaboration avec eux. Selon la rumeur, le major Ronald Ferguson a été contraint de

entrer et sortir par une porte arrière pour sa petite-fille la princesse Eugénie

1990 baptême parce que la reine Elizabeth “[could] pas le voir. “

Une leçon que nous pouvons tous tirer de toute cette animosité? La reine Elizabeth est exceptionnellement opposée au scandale et au drame. La meilleure façon de toucher le cœur de Sa Majesté est de maintenir le statu quo et de toujours présenter la famille royale sous le meilleur jour possible.