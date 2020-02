La reine Elizabeth a préparé Kate Middleton et Meghan Markle tout à fait différemment pour la vie dans l’entreprise

Kate Middleton et Meghan Markle avaient des parcours complètement différents vers la famille royale, en grande partie sur la façon dont la reine Elizabeth les a traités alors qu’ils se préparaient à entrer dans la famille royale. Non seulement ils venaient d’horizons opposés, mais ils auraient tous les deux été avisés assez différemment avant de se marier avec «The Firm». Avec Meghan, duchesse de Sussex, quittant la monarchie fin mars, voici ce que la reine Elizabeth lui a dit et Kate, duchesse de Cambridge, lorsqu’ils se préparaient à devenir des rois.

La reine Elizabeth, Meghan Markle, le prince Harry, le prince William et Kate Middleton | Images de Neil Mockford / GC

Kate Middleton attend le prince William

Middleton a rencontré le prince William alors qu’ils fréquentaient l’Université de St. Andrews au début des années 2000. Ce qui a commencé comme une amitié est rapidement devenu romantique, et dès leur deuxième année à l’université, ils sortaient déjà ensemble.

Après avoir rendu public leur relation après l’obtention du diplôme, les observateurs royaux s’attendaient à ce que William propose à tout moment. Mais il a fallu 5 ans au prince William pour présenter Middleton à la reine Elizabeth. En fait, les deux ont connu quelques hauts et des bas – y compris une rupture en 2007 – avant de poser la grande question en 2010.

Parce qu’elle a attendu si longtemps que William propose, les médias ont commencé à appeler Middleton «Waity Katie». La future duchesse de Cambridge a également fait l’objet d’un examen minutieux des médias et il lui a fallu un certain temps pour s’adapter à sa nouvelle vie sous les projecteurs.

Bien que Middleton et le prince William semblaient destinés à être ensemble, la reine Elizabeth aurait eu des réserves quant à son entrée dans la famille royale.

La reine Elizabeth voulait que Middleton ait une carrière

Une fois que les choses ont commencé à devenir sérieuses entre Middleton et William,

La reine Elizabeth se serait inquiétée de son manque de carrière. Sa Majesté a senti

comme si Middleton devrait avoir une meilleure histoire de travail avant d’épouser William,

et lui a conseillé de commencer un travail de charité.

“En privé [the Queen] avait de graves préoccupations et croyait que

Kate avait besoin d’avoir un travail et une identité à part entière avant un engagement

a été annoncé », a écrit l’auteur royal Katie Nicholl dans The Making of Romance.

“La Reine est l’une des familles royales les plus travailleuses, malgré son âge, et que

un futur membre de la famille royale était sans emploi à temps plein était

inacceptable pour elle. “

Avant de se marier avec William, Middleton a travaillé pour un

société appelée Starlight, qui aide les enfants en phase terminale. Elle aussi

a pris un emploi dans la société de ses parents, Party Pieces.

La reine Elizabeth aurait été très satisfaite du travail de Middleton et l’a accueillie avec bonheur dans la famille royale lorsqu’elle a épousé William en 2011. Depuis, Middleton a poursuivi son travail caritatif en mettant l’accent sur le développement et l’éducation de la petite enfance.

Bien que les choses se soient bien passées pour Middleton, on ne peut pas en dire autant

de Markle. En janvier dernier, l’ancienne actrice et son mari, le prince Harry,

annoncé officiellement qu’ils quittent la famille royale pour une vie plus calme dans

Amérique du Nord.

La reine Elizabeth offre à Meghan Markle des conseils différents

Contrairement à Middleton, Markle avait une carrière établie

à Hollywood quand elle a commencé à sortir avec Harry. En plus de jouer dans le populaire

drame juridique, Costumes, Markle avait déjà fait beaucoup de travaux de bienfaisance,

notamment en tant que défenseur des femmes auprès des Nations Unies.

Markle était également très franc sur les questions politiques et sociales.

En 2016, par exemple, elle a fustigé Donald Trump pour avoir été

«Diviseur» et «misogyne» dans sa campagne pour la

présidence.

Selon Express, la reine Elizabeth a demandé à Markle d’atténuer les choses lorsqu’il était clair qu’elle allait épouser Harry. Paul Burrell, qui était le majordome de la princesse Diana, affirme que Markle aurait été obligé de «suivre la ligne du parti» à la demande de Sa Majesté.

“Ce qui vient avec la maturité, c’est un ensemble de croyances et elles ne

asseyez-vous bien avec la famille royale. Elle doit respecter la ligne du parti », Burrell

expliqué.

Attendu que Kate Middleton a été invitée à augmenter sa charge de travail et

établir une carrière, Markle était à peu près conseillé le contraire. Bien que

Markle a fait de son mieux pour satisfaire la famille royale, les choses ne se sont pas bien passées pour

elle et Harry.

Au cœur de la relation de Kate Middleton avec Meghan Markle

Pour compliquer encore les choses, Markle et Middleton n’ont jamais

vraiment réussi. Ils sont apparus en public en 2017 peu de temps après Harry

proposé. Leur première sortie conjointe sans leurs maris remonte à 2018 quand ils

regardé quelques matchs de tennis à Wimbledon ensemble.

L’une des raisons pour lesquelles Markle et Middleton n’étaient pas des amis rapides est qu’ils ne partageaient pas beaucoup de choses en commun. Ils ont également à peine appris à se connaître car la relation entre Harry et Markle a évolué très rapidement.

“Meghan et Kate se connaissent depuis un temps relativement

courte période de temps. Bien qu’elles adorent clairement leur mari, elles sont

des gens extrêmement différents », a expliqué l’auteur Nigel Cawthorne.

Malgré leurs différences, Middleton aurait fait de son mieux pour

accueillir Markle dans la famille. En fait, quand elle était fiancée à Harry, Markle

a admis que sa famille avait réussi à la faire se sentir chez elle.

La reine Elizabeth n’a pas commenté les rapports sur les conseils qu’elle a donnés à Kate Middleton et Meghan Markle lors de leur entrée dans la famille royale.