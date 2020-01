La reine Elizabeth a-t-elle essayé de convaincre le prince Harry et Meghan Markle de ne pas quitter la famille royale? «Personne ne veut voir la famille se séparer comme ça»

Alors que les fans royaux n’ont aucun moyen de savoir quel genre de discussions se déroulent à huis clos sur la sortie prévue du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale, beaucoup se sont demandé si la reine Elizabeth avait tenté de convaincre le couple de changer d’avis. Sa déclaration de soutien comprenait un petit indice qui laissait entendre qu’elle espérait qu’ils changeraient d’avis.

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait une grande annonce

L’annonce du prince Harry et de Meghan Markle au sujet du «recul» a indiqué qu’ils avaient d’abord discuté de la question avec la reine. Ils ont partagé en partie sur Instagram: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. »

Ils ont en outre noté comment ils “prévoyaient d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant à honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages”.

Le couple a partagé qu’il «continuerait de collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées».

La réaction initiale de la reine a mis en évidence des «problèmes complexes»

La reine Elizabeth a publié une déclaration en réponse à l’annonce des Sussex qui a noté à quel point les choses étaient «compliquées» et a appelé à une réunion spéciale pour discuter de la question.

La reine a partagé: «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre. »

La reine a offert son soutien, mais aurait souhaité ne pas avoir à

Après une réunion avec le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour discuter du plan des Sussex de quitter la vie royale, la reine a publié une nouvelle déclaration, offrant son soutien, mais notant qu’elle espérait un résultat différent.

La déclaration de la reine a partagé: «Aujourd’hui, ma famille

des discussions constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille

et je soutiens entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie

comme une jeune famille. “

“Bien que nous aurions préféré qu’ils restent à plein temps

membres actifs de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de

vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie précieuse de mon

famille », poursuit le communiqué.

La reine a en outre partagé une période de «transition», expliquant: «Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Il a donc été convenu qu’il y aura une période de transition au cours de laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni. »

Elle a ajouté: “Ce sont des questions complexes que ma famille doit résoudre, et il y a encore du travail à faire, mais j’ai demandé que des décisions finales soient prises dans les prochains jours.”

La reine a-t-elle essayé de changer d’avis?

Selon Katie Nicholl, écrivant dans un article pour Vanity Fair, “des sources proches des Sussex disent que le couple avait déjà pris une décision concernant son avenir avant le soi-disant Sommet de Sandringham.”

Nicholl a partagé que, “selon une source royale distincte, la reine et sa famille immédiate espéraient que le couple pourrait reconsidérer leur décision dramatique de démissionner.” Elle a poursuivi: “Ils ne l’ont pas fait et au lieu de cela, la reine a publié une déclaration sans précédent après hier réunion de famille disant qu’elle et la famille «auraient préféré» que Harry et Meghan restent en tant que membres de la famille royale à temps plein. »

Selon encore une autre source, on pense que «la reine et la famille royale ont entamé les discussions dans l’espoir de convaincre Harry que lui et Meghan sont une partie très vitale et très nécessaire et aimée de la famille». Personne ne veut voir la famille se séparer comme ça, mais Meghan et Harry semblent tout à fait déterminés à poursuivre leurs projets de se séparer et de devenir financièrement indépendants et de faire leur propre chose. »