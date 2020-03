La Reine Elizabeth appelle à «l’unité» dans le message de la Journée du Commonwealth

2020-03-07 23:30:06

Dans son message de la Journée du Commonwealth, la reine Elizabeth a lancé un appel à l’unité entre les 54 États membres.

Le monarque de 93 ans a salué le “mélange de traditions” qui constituait le Commonwealth – qui est une association politique de 54 États membres – et a exhorté la communauté à “s’inspirer de tout ce que nous partageons”.

Elle a déclaré: “À l’occasion du Commonwealth, il est toujours inspirant de se souvenir de la diversité des personnes et des pays qui composent notre famille mondiale.

«Nous sommes conscients des nombreuses associations et influences qui se combinent grâce à la connexion du Commonwealth, nous aidant à imaginer et à offrir un avenir commun.

“Cela est particulièrement frappant lorsque nous voyons des gens de toutes les nations, grandes et petites, se rassembler pour les Jeux du Commonwealth, pour les réunions des gouvernements du Commonwealth et le Jour du Commonwealth.

“Un tel mélange de traditions nous rend plus forts, individuellement et collectivement, en fournissant les ingrédients nécessaires à la résilience sociale, politique et économique.”

La reine a également révélé qu’elle était encouragée de voir comment les pays du Commonwealth “continuent de concevoir de nouvelles façons de travailler ensemble pour atteindre la prospérité, tout en protégeant notre planète”.

Elle a poursuivi: “Tout au long de ma vie, j’ai eu l’occasion de voir et d’entendre à quel point l’appartenance à la famille du Commonwealth est si importante pour ceux qui vivent dans toutes les régions du monde, souvent dans des endroits assez éloignés.

“Les progrès de la technologie et des médias modernes ont maintenant permis à beaucoup plus de personnes d’assister et d’apprécier – avec une immédiateté remarquable – cette expérience de connexion avec le Commonwealth, dans des domaines tels que l’éducation, la médecine et la conservation.

“En regardant vers l’avenir, cette connectivité signifie que nous sommes également conscients, peut-être plus que jamais auparavant, que partout où nous vivons, nos choix et nos actions affectent le bien-être des personnes et des communautés vivant loin et dans des circonstances très différentes.

“Pour beaucoup, cette prise de conscience éveille le désir d’utiliser les ressources naturelles de notre planète avec plus de soin, et il est encourageant de voir comment les pays du Commonwealth continuent de concevoir de nouvelles façons de travailler ensemble pour atteindre la prospérité, tout en protégeant notre planète.

<< En tant que membres de cette communauté très spéciale, en ce jour du Commonwealth, j'espère que le peuple et les pays du Commonwealth seront inspirés par tout ce que nous partageons et avanceront avec une nouvelle détermination pour renforcer l'influence du Commonwealth pour le bien dans notre monde. "

