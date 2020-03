La reine Elizabeth aurait invité le prince Harry et Meghan Markle au Royaume-Uni prochainement pour la parade des couleurs

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont achevé leurs derniers engagements royaux avant de faire leur sortie officielle, mais la rumeur veut qu’ils reviennent bientôt. La reine Elizabeth pourrait lancer une invitation aux Sussex pour un très grand événement – Trooping the Color 2020, qui célèbre l’anniversaire de la reine.

Le prince Harry et Meghan Markle | Xinhua / Tim Ireland via .

Le prince Harry et Meghan ont rejoint la reine pour leur finale

fiançailles royales

Le prince Harry et Meghan quittent officiellement leurs fonctions royales le 31 mars, mais ils sont retournés au Royaume-Uni pour effectuer quelques engagements restants. L’un d’eux, leur dernière apparition, était le service du Commonwealth Day en présence du prince William, de Catherine, de la duchesse de Cambridge et de la reine, entre autres membres de la famille royale.

Aucune interaction n’a été observée entre les Sussex et

la reine, et il n’y avait pas beaucoup de plaisanteries entre le couple et

Le prince William et Kate.

“Ce n’était pas la chaleureuse réunion que nous espérions tous”, a expliqué l’expert en langage corporel Judi James à The Mirror. “La tension dans le langage corporel de Harry était particulièrement palpable.”

«Harry et Meghan avaient l’air beaucoup plus joyeux, et Harry en particulier, a adressé un sourire vraiment affectueux à Kate», a-t-elle noté. “Alors qu’ils s’asseyaient, Harry lança à Kate un sourire bouche bée et” bonjour “à ce qui ressemblait à un véritable plaisir et Meghan haussa les sourcils et sourit dans un rituel tout aussi amical.”

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Le prince Harry et Meghan reviendront-ils bientôt au Royaume-Uni?

Les Sussex ont peut-être laissé leur vie royale sous les projecteurs pour une existence plus normale, mais les experts estiment qu’ils reviendront pour assister à des événements royaux, y compris la célébration de l’anniversaire de la reine à Trooping the Color.

La commentatrice Erin Hill a déclaré à People TV que le prince Harry et Meghan pourraient être «invités» à revenir au Royaume-Uni pour le grand événement. “Le plus tôt nous pourrions les voir pourrait être en juin, lorsque la reine leur lancera une invitation à revenir pour Trooping the Color, qui est l’anniversaire officiel de la reine”, a expliqué Hill.

“C’est quand ils font toute l’apparence du balcon avec la famille royale. Il se pourrait que nous les voyions alors », a-t-elle ajouté. “Je pense qu’à ce stade, c’est une invitation étant donné qu’ils ne sont plus des cadres royaux travaillant donc ce serait sur invitation.”

Les Sussex ont eu un moment émouvant lors de leurs derniers engagements,

selon l’expert

Le retour du prince Harry et de Meghan pour terminer leurs combats

était «doux-amer», selon Hill. Malgré le désir du couple d’échapper à la

Pleins feux, assister à leurs apparitions finales n’était pas du tout content.

«Ce fut un voyage doux-amer pour les habitants du Royaume-Uni et de la famille royale», a expliqué Hill. «Cela s’est extrêmement bien passé – d’une part, Harry et Meghan ont pu rendre visite au public et ils ont pu les revoir.»

Elle a ajouté: «On leur a également rappelé ce qui leur manquerait, ce couple vraiment incroyable, digne d’une star, qui se connecte vraiment avec leur organisation. Mais ils ont pu rassurer leurs clients qu’ils ne vont nulle part en termes de relais de leur soutien. “

“Ce fut une tournée réussie mais certainement triste”, Hill

c’est noté.