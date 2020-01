La reine Elizabeth avait cette terrible peur du prince Charles quand il grandissait

Le prince Charles est né en 1948 comme le fils aîné de la reine Elizabeth et du prince Philip. Il est automatiquement reconnu comme un futur roi dès son entrée dans le monde, ce qui signifie que le prince Charles a été préparé pour être un monarque dès son jeune âge.

Comme toute mère, la reine Elizabeth avait également beaucoup de soucis concernant le développement de son fils. En particulier, il y avait une peur importante qu’elle avait au sujet de sa capacité à être un bon monarque. Lisez la suite pour découvrir pourquoi la reine Elizabeth avait de telles préoccupations et comment cela a affecté la vie du prince Charles en grandissant.

La reine Elizabeth craignait que le prince Charles soit un «développeur lent»

Reine Elizabeth II | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Lorsque le prince Charles était jeune, la reine Elizabeth avait des doutes quant à savoir s’il était vraiment apte à devenir roi ou non. Il était souvent malade des infections des sinus et fondait souvent en larmes.

Pour cette raison, la reine Elizabeth s’inquiétait du fait que son premier-né était un «développeur lent». Pendant ce temps, le New Yorker a rapporté que le prince Philip pensait que le prince Charles était «envahissant, effacé et gâté».

Le prince Charles a également soulevé beaucoup de sourcils autour de lui d’une autre manière. Il n’était pas doué pour faire du sport, il avait peur de monter à cheval et il aimait vraiment l’art – des choses que le reste de sa famille ne comprenait pas.

Le prince Charles n’avait pas de bonnes relations avec ses parents

Au lieu de se sentir soutenu par ses parents, selon le New Yorker, le prince Charles se sentait souvent «écrasé et coupable» pour être lui-même. De plus, il avait souvent l’impression que ses parents n’étaient pas émotionnellement là pour lui.

La reine Elizabeth est devenue monarque alors que le prince Charles n’avait que quelques années. En conséquence, elle avait de nombreuses tâches à accomplir et le laissait souvent sous la garde de diverses nounous et membres de sa famille. Les amis du prince Charles ont également rappelé que la reine Elizabeth était plutôt «détachée» de son fils.

Le prince Charles ne s’entendait pas aussi bien avec son père. Le prince Philip a souvent été décrit comme un homme froid et stoïque, ce qui a rendu difficile pour lui de se lier avec le prince Charles, qui est plus d’un type sensible et romantique.

Au fur et à mesure que le prince Charles grandissait, les deux père et fils communiqueraient par lettres au lieu d’avoir réellement des conversations cœur à cœur.

Le prince Charles a subi beaucoup d’intimidation au pensionnat

Lorsque le prince Charles était adolescent, il a été contraint d’assister à l’une des matrices alma du prince Philip, l’école Gordonstoun. L’école était une institution exclusivement masculine à l’époque et connue pour son image dure et spartiate qui transformait les jeunes garçons en hommes machos.

Le prince Charles détestait son temps à Gordonstoun, où il était souvent la cible privilégiée de l’intimidation. Il a écrit une fois dans une lettre à la maison: «Les gens de mon dortoir sont répugnants. Dieu, ils sont horribles. Je ne sais pas comment quelqu’un peut être si méchant. “

Dans une autre lettre, le prince Charles a déclaré: «Je ne dors presque pas à la maison parce que je ronfle et je me fais frapper à la tête tout le temps. C’est l’enfer absolu. “

Le prince Charles est-il prêt à être roi?

Le prince Charles a eu une enfance difficile pleine de doutes sur sa capacité à devenir monarque. Cependant, au fil des ans, il a prouvé qu’il peut assumer les responsabilités que l’on attend de lui.

De nos jours, il semble que la reine Elizabeth ait beaucoup plus confiance en son fils qu’elle ne le faisait à l’époque. La reine Elizabeth est actuellement âgée de 93 ans et semble vouloir prendre du recul par rapport aux fonctions royales. Elle a remis beaucoup de travail au prince Charles.

Le prince Charles n’a pas beaucoup parlé d’être un monarque, mais il y a des rapports selon lesquels il a déjà beaucoup de choses prévues quand cela se produira.