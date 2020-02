La reine Elizabeth en veut au prince Charles et à l’Union de Camilla Parker pour cette raison

Il est difficile de croire que le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont mariés depuis environ 15 ans maintenant. Le couple royal est évidemment heureux et Camilla est un excellent ajout à la famille royale.

Bien que nous ne les voyions pas presque autant que les autres membres de la famille royale, cela ne veut pas dire que le prince Charles et Camilla ne s’acquittent pas de leurs fonctions royales avec dignité.

Les fans peuvent se rappeler quand le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés comme hier. La princesse Diana était une favorite des fans, et l’est encore aujourd’hui. Elle était absolument dévouée à son rôle de princesse de Galles, et les fans se sont alignés par milliers pour avoir un aperçu chaque fois qu’elle ferait une apparition.

Bien que les fans royaux manquent beaucoup à la princesse Diana, ces jours-ci, ils aiment aussi voir le prince Charles et Camilla lors des événements royaux, et ils semblent être un couple parfait. Pourtant, une personne importante ne le pensait pas toujours. Voilà pourquoi la reine Elizabeth en voulait à l’union du prince Charles et de Camilla.

Un mariage qui n’a jamais été destiné à durer

Le prince Charles et la princesse Diana ont eu un mariage difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. De toutes les apparences extérieures, la princesse Diana semblait aussi heureuse que possible, mais derrière les murs du palais, c’était une autre histoire.

Le prince Charles a été infidèle pendant le mariage et la princesse Diana savait tout de son affaire. Comme si cela ne suffisait pas, le futur roi était en quelque sorte un père absent, ce qui rendait les choses beaucoup plus difficiles pour sa femme ainsi que pour ses enfants.

En fait, de nombreux fans ne sont même pas complètement convaincus que le prince Charles et la princesse Diana étaient amoureux lorsqu’ils se sont mariés. Lors de leur entretien de fiançailles, lorsqu’on les a interrogés à ce sujet, ils ont trouvé des moyens d’éviter de répondre à la question.

Au fil des ans, l’affaire extraconjugale du prince Charles s’est poursuivie et le couple royal s’est finalement séparé en 1996, un an avant la mort tragique et prématurée de la princesse Diana.

Le véritable amour de la vie du prince Charles

Ce soir, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont assisté à une réception pour les partisans de @thebritishasiantrust au Banqueting House de Londres. Le British Asian Trust est un organisme de bienfaisance fondé par le Prince en 2007 après avoir été témoin de la pauvreté généralisée et des difficultés rencontrées par les familles en Asie du Sud. Leurs Altesses Royales ont rencontré des partisans du British Asian Trust, notamment @katyperry et @ natasha.poonawalla. Lors de la réception, il a été annoncé que @katyperry sera un nouvel ambassadeur du Fonds de protection des enfants du Trust pour l’Inde. Depuis son lancement, le British Asian Trust a eu un impact positif sur la vie de 4,8 millions de personnes en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka. En travaillant avec des partenaires locaux, l’organisme de bienfaisance donne aux personnes défavorisées, non seulement les compétences et les ressources, mais aussi la confiance et le sens de la valeur dont ils ont besoin pour transformer leur vie, améliorer leurs communautés et atteindre leur plein potentiel. Pennsylvanie

Le prince Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 1971, et ils ont été instantanément tombés amoureux l’un de l’autre. Selon Elle, elle était celle que le prince Charles avait aimée depuis le début, et il a en fait été contraint de se marier avec la princesse Diana.

Pourquoi est-ce? Eh bien, la famille royale la considérait comme une future reine «convenable» et une meilleure épouse pour le prince Charles. Ils n’ont jamais pris en considération le bonheur du prince Charles ou de la princesse Diana et, par conséquent, l’union était condamnée.

Même si Camilla a épousé quelqu’un d’autre, le prince n’a jamais cessé de l’aimer et elle ressentait manifestement la même chose pour lui. La princesse Diana est même allée jusqu’à dire dans une interview qu’il y avait “trois personnes” dans son mariage, et il était clair qu’elle savait que Camilla était en fait l’amour de la vie du prince Charles.

Ce n’est qu’en 2005 qu’ils se sont finalement mariés lors d’une petite cérémonie à laquelle la reine Elizabeth n’a pas assisté, et Camilla est officiellement devenue membre de la famille royale.

La reine Elizabeth en voulait au syndicat du prince Charles et de Camilla pour cette raison

Aujourd’hui, la duchesse de Cornwall a effectué quatre «merveilleuses» visites dans les West Midlands! Le premier arrêt de HRH a été à @elmhurstballetschool, dont The Duchess is Patron. HRH a rencontré le personnel, les élèves et le vice-président, Carlos Acosta, avant de regarder une représentation. Ensuite, la duchesse a officiellement inauguré la nouvelle installation de fenêtre de 10 pièces, aux côtés de Felicity Dahl à @bham_childrens. L’hôpital et son association caritative se sont associés à Sir Quentin Blake et Felicity pour créer l’installation mettant en vedette certains des personnages préférés de Dahl, dont The BFG! La duchesse a admiré la façon dont les fenêtres «saupoudraient de magie» ✨ sur l’hôpital, avant de rencontrer des patients et quatre infirmières de @roalddahlcharity. À Walsall, la duchesse a lu The Gruffalo à «Tiny Tots» et a rencontré des groupes qui utilisent le «Lichfield Street Hub» récemment rénové à la bibliothèque de Walsall pour la formation et la recherche d’emploi. Enfin, la duchesse a visité la Launer Factory @launerlondonofficial et a été témoin de l’artisanat britannique de première main, observant la production étape par étape! HRH a été présenté au personnel par le PDG, M. Gerald Bodmer, et a même essayé de bloquer l’or! . Pennsylvanie

Le prince Charles est le premier enfant de la reine Elizabeth, et beaucoup de gens penseraient qu’elle ne voulait rien de plus que d’être heureux. Alors, pourquoi ressentait-elle sa relation avec Camilla, qu’il aimait si profondément?

Eh bien, selon Daily Mail, sa majesté pensait que le prince Charles mettait «l’amour avant le devoir royal», et elle n’aimait pas ça du tout. Bien qu’elle ait donné sa bénédiction pour le mariage de tous les deux, cela ne voulait pas dire qu’elle était enthousiaste à l’idée.

La reine a eu du mal à pardonner à son fils pour le passé, et bien qu’elle n’ait pas assisté au mariage, Camilla a depuis été acceptée dans la famille et est aimée de tous.