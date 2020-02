La reine Elizabeth et la famille royale ont peur de Meghan Markle pour une grande raison

Certaines des plus grandes nouvelles de la famille royale dans l’histoire récente ont frappé: Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry se retirent de leurs fonctions de royals seniors. Ils aspirent à vivre une vie plus indépendante et privée au Canada. Cette décision, surnommée «Megxit», met en lumière un problème que le duc et la duchesse de Sussex traitent depuis longtemps comme une source constante de frustration et de douleur: le traitement raciste et sexiste de Meghan par les médias britanniques.

La couverture médiatique britannique de Meghan Markle est sexiste et raciste

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Meghan a été durement mise à l’honneur depuis le moment où les médias ont découvert sa relation avec le prince Harry. Il ne semble pas y avoir de fin à ce que les médias vont faire pour la dépeindre sous un jour négatif, allant de la façon dont elle s’habille à dénoncer tous les faux pas royaux perçus qu’elle commet soi-disant.

Meghan ne peut même pas manger d’avocat sans ressentir la colère de la presse britannique. Ce n’est pas une exagération.

Un gros titre d’Express disait: “L’avocat bien-aimé de Meghan Markle lié aux violations des droits de l’homme et à la sécheresse, la honte millénaire.”

D’autres titres incluent «La fille de Harry est (presque) tout droit sortie de Compton», «Pourquoi Meghan Markle ne peut-elle pas garder ses mains sur sa bosse?» Et «Ma note à Meghan Markle après son éditorial Vogue – nous, les Britanniques, préférons la vraie redevance à la royauté de la mode . “

Ce dernier titre a été écrit par Sarah Vine du Daily Mail, qui, un mois auparavant, avait félicité Kate Middleton en tant que «gourou du style».

Le contenu des articles va souvent encore plus loin que les gros titres

Au moment du clic-appât, il serait tentant de supposer que les gros titres sont aussi mauvais que possible en matière de reportage sur Meghan, mais malheureusement, le contenu des articles est encore pire que leurs gros titres flashy. Dans un article du Daily Mail intitulé “Désolé Harry, mais votre magnifique bolter a échoué à mon test de maman”, l’écrivain Rachel Johnson se présente comme la remplaçante de la défunte mère du prince Harry, la princesse Diana.

Dans un dossier totalement non sollicité pour la diatribe, elle affirme qu’elle a «fait preuve de diligence raisonnable» et que le divorce de Meghan est une «ligne rouge pour une future belle-mère». Elle décrit également Meghan comme ayant «de l’ADN exotique» et décrit Markle. mère comme “une dame afro-américaine dreadlocked du mauvais côté des pistes.”

Il y a beaucoup trop à déballer dans cette seule pièce, et Meghan a été jugée de manière si dure pendant des années. Un journaliste, Danny Baker de la BBC, a même tweeté «Royal Baby quitte l’hôpital» avec une photo d’un chimpanzé. Il a, au moins, perdu son emploi et supprimé le tweet.

Que pense la famille royale du Megxit?

Les rapports du Sunday Times suggèrent que la reine Elizabeth est uniquement favorable à la sortie de Meghan et du prince Harry en raison de la peur d’être qualifié de «raciste et sexiste». Tom Bradby aurait déclaré que la reine Elizabeth craignait que Meghan ne tienne une «interview sans restriction» et accuserait la famille royale du sexisme et du racisme.

“Je ne pense pas que ce serait joli”, a déclaré Bradby.

Cela dit, la déclaration officielle de la reine est en partie la suivante: «Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie importante de ma famille. »

Le prince William est également triste de les voir partir, en particulier son frère, en disant: «J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus le faire; nous sommes des entités distinctes. J’en suis triste. Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espérer que le moment viendra où nous chanterons tous à partir de la même page. “

Malheureusement, Meghan a déjà du mal dans sa nouvelle vie au Canada. Les journalistes commencent déjà à espionner la jeune mère, la photographiant avec des objectifs à longue portée alors qu’elle passe du temps avec son fils, Archie.

Cela marque le franchissement d’une ligne de la même manière que les journalistes britanniques sont restés à l’écart. Malgré un recul par rapport à la vie de royal, il reste à voir si Meghan aura jamais la pièce qu’elle cherche à nouveau.