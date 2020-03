La reine Elizabeth évite de se serrer la main après une épidémie de coronavirus

2020-03-11 20:30:04

La reine Elizabeth aurait décidé de ne pas serrer la main des gens lors d’événements publics après l’épidémie de coronavirus.

La monarque de 93 ans a décidé de poursuivre ses engagements royaux au Royaume-Uni – malgré les pourparlers sur le verrouillage du pays dans l’espoir de contenir le virus – mais évite de se mettre en danger inutile en limitant la quantité de contacts physiques elle a avec des membres du public.

Sur des photographies prises mardi (10.03.20) lors d’une réunion avec le haut-commissaire sri-lankais Saroja Sirisena et son mari le Dr Sudath Talpahewa, la reine a été vue à un mètre du couple, les mains près de son corps.

Elle et d’autres membres de la famille royale ont également évité de serrer la main à des invités ou à des célébrants au service du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster lundi (09.03.20) et elle a également porté des gants tout au long de la cérémonie.

Buckingham Palace a refusé de commenter la décision de la reine de ne pas saluer avec une poignée de main, mais “ Entertainment Tonight ” a suggéré qu’un tel geste dans la famille royale était dû à des préférences personnelles plutôt qu’à un protocole.

La semaine dernière, le prince William – le petit-fils aîné de la reine Elizabeth – a fait la lumière sur la pandémie qui a balayé le monde depuis la fin de l’année dernière.

Il a dit: “Je parie que tout le monde se dit” J’ai un coronavirus, je meurs “et vous vous dites” non, vous venez de tousser “.

“Pour le moment, cela semble assez dramatique pour le coronavirus.”

On pense que plus de 118 000 personnes ont été infectées par le coronavirus – qui peut affecter les poumons et les voies respiratoires – dans 114 pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les gouvernements mercredi (11.03.20) l’après-midi à prendre “des mesures urgentes et agressives” pour empêcher la propagation de la maladie, qui a tué plus de 4200 personnes à ce jour.

