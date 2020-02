La reine Elizabeth II a-t-elle simplement établi ses propres règles pour le prince Harry et Meghan Markle?

Tout le monde sait que la famille royale a beaucoup de règles et de protocoles qu’elle suit quotidiennement. La plupart des règles sont en place depuis des décennies, mais maintenant la reine Elizabeth II est accusée d’avoir «établi ses propres règles» en ce qui concerne son petit-fils, le prince Harry, et son épouse, Meghan, duchesse de Sussex.

Le couple a annoncé le 8 janvier son intention de se retirer en tant que membres de la famille royale dans ce qui a été appelé “Megxit”.

Dans une déclaration via Instagram, le duc et la duchesse ont déclaré: «Nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif … indépendant financièrement.”

Cependant, ils n’ont pas eu de rupture nette avec la famille car la reine a appelé à un sommet avec le prince Charles et le prince William avant qu’elle n’apporte un soutien à Harry et Meghan. Les choses ne se sont pas vraiment bien passées depuis qu’elles se sont retirées au Canada non plus et maintenant certains disent que Sa Majesté «élabore des règles au fur et à mesure».

Quand on y pense cependant, la reine a toujours plié et a même créé de nouvelles règles pour le couple depuis qu’ils sont ensemble. Voici quelques exemples de ce qu’elle a fait pour eux avant le Megxit, ainsi que ce qu’elle est appelée à faire après le Megxit.

Enfreindre les règles avant le Megxit

Lorsque le prince et Meghan ont annoncé leur engagement en 2017, l’ancienne actrice était largement considérée comme une bouffée d’air frais qui aiderait à moderniser la monarchie.

Meghan a montré qu’elle n’avait pas peur de faire bouger les choses presque immédiatement lorsqu’elle est allée à l’encontre et a complètement ignoré certains protocoles auxquels les autres membres de la famille ont toujours adhéré.

Cependant, au lieu de montrer de la colère, la reine Elizabeth semblait l’embrasser encore plus et a permis à Meghan de faire des choses qu’elle n’avait jamais autorisé d’autres royaux comme Kate Middleton ou la princesse Diana à faire. Cela comprend passer Noël avec la famille royale à Sandringham avant que l’ancienne star de Suits et Harry ne se soient même mariés.

Au fil du temps, les Sussex ont continué d’enfreindre les règles et la reine a continué de le permettre. Mais maintenant, ce que Sa Majesté exige après le Mégixit, beaucoup pensent que le monarque agit en représailles pour ce qui a été fait dans le passé et a fait ses propres règles pour le couple.

Élaboration des règles après le Megxit

La reine a été critiquée peu de temps après que Meghan et Harry aient annoncé leurs plans lorsqu’elle les a empêchés d’utiliser leurs titres de RHS. L’expert royal Nigel Cawthorne a parlé à The Express de la décision de la reine et il a critiqué Sa Majesté pour ne plus leur permettre d’utiliser ce style.

“En vertu des lettres patentes proclamées en 1917, Harry a le droit de s’appeler prince et Meghan est une” princesse du Royaume-Uni “comme sa femme”, a déclaré Cawthorne. «Le seul précédent où le monarque empêchait activement des parents de se faire appeler prince était les lettres patentes. Ils ont été proclamés au début de la guerre avec l’Allemagne par George V pour dépouiller ses parents allemands de leur droit de se faire appeler prince britannique. »

Quelques semaines plus tard, la reine Elizabeth a interdit au couple d’utiliser le mot «royal» pour faire partie de leur marque «Royal Sussex». Le duc et la duchesse ont accepté, mais ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits de cela et ne comprennent pas pourquoi la grand-mère de Harry pense qu’elle a le droit de les empêcher d’utiliser le mot «royal».

Sur leur site Web, ils ont déclaré qu’il n’y avait «aucune juridiction de la part de la monarchie ou du Cabinet Office sur l’utilisation du mot« royal »à l’étranger».

Les Sussex quitteront officiellement leurs fonctions royales le 30 mars.

