La reine Elizabeth II dit au prince Harry qu’il est de retour dans la famille royale après sa sortie

La reine Elizabeth II aurait dit à son petit-fils, le prince Harry, qu’il “sera toujours accueilli à nouveau” dans la vie royale, alors qu’il se prépare à démissionner en tant que membre senior de la famille royale.

Le royal de 35 ans et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, devraient quitter la vie royale à la fin de ce mois en faveur d’une nouvelle vie au Canada avec leur fils de neuf mois, Archie.

Et dimanche (01.03.20), Harry a tenu une réunion de quatre heures avec sa grand-mère la reine Elizabeth, au cours de laquelle elle lui aurait dit que la porte est toujours ouverte si lui et son épouse changent d’avis.

Le monarque de 93 ans aurait mis fin à la conversation en disant: “Vous êtes très aimé et vous serez toujours le bienvenu”.

La conversation d’Harry avec sa grand-mère a eu lieu au château de Windsor, où il a rejoint la reine pour un déjeuner léger et un thé pendant qu’ils discutaient de son avenir.

Une source royale a déclaré au journal The Sun: “La Reine avait beaucoup à dire à Harry et c’était le moment idéal pour eux de dire leur morceau.

“Quand Harry et Meghan ont annoncé qu’ils voulaient arrêter, tout s’est passé très rapidement et c’était très stressant pour toutes les personnes concernées.

«Dimanche était la première fois que la Reine a eu la chance de parler à Harry par lui-même et de vraiment découvrir quels sont ses plans. C’était un environnement beaucoup plus détendu et ils ont tous les deux pu exprimer leur opinion.

La reine serait “très bouleversée” par la décision de Harry et Meghan de partir, mais les discussions ce week-end auraient “nettoyé l’air” entre elles.

L’initié a ajouté: “Il est juste de dire qu’elle est très contrariée par le départ de Meghan et qu’elle aimerait voir davantage Archie, tout comme le prince Charles et le reste de la famille.

“Elle lui a dit très clairement que lui et Meghan sont toujours en mesure de revenir s’ils changent d’avis et qu’elle les accueillera à bras ouverts.

“J’espère que le chat a purifié l’air et la voie à suivre s’annonce plus positive.”

Harry et Meghan, 38 ans, quitteront officiellement leurs fonctions de membre de la famille royale le 31 mars.

