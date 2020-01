2020-01-17 01:30:05

La reine Elizabeth II ne se soucie pas des calories, selon son ancien chef Darren McGrady, qui dit que le monarque aime les aliments riches en “crème, beurre et matières grasses”.

La monarque de 93 ans aimerait se livrer à des aliments riches en “crème, beurre et matières grasses”, et son ancien chef Darren a déclaré qu’elle ne se souciait pas de regarder combien de calories elle consomme, aussi longtemps que ses repas sont savoureux.

Dans une vidéo YouTube publiée par Delish, Darren a expliqué: «L’une des choses que j’ai vite apprises en travaillant pour la reine, c’est que tous les plats étaient riches en crème, en beurre et en matières grasses. Les calories importaient peu. beaucoup de crème et de beurre dans les plats comme nous le voulions et cela les rendait tout simplement incroyables. C’était vraiment une cuisine française traditionnelle. ”

La reine aime particulièrement un plat connu sous le nom de steak gaélique, qui est souvent fait avec des steaks de filet de bœuf, bien que le royal préfère utiliser le chevreuil qui est généralement chassé sur ses propres terres à Sandringham ou Balmoral.

Darren, 58 ans, a expliqué que le plat est préparé en assaisonnant la viande de sel et de poivre et en la servant sur une purée de pommes de terre et de panais, garnie d’une sauce à base de crème qui comprend des champignons et des oignons et garnie de petites carottes.

Le chef a également parlé des habitudes de dessert de la reine et a affirmé qu’elle ne se faisait pas trop plaisir, surtout en ce qui concerne les friandises sucrées.

Il a ajouté: “La reine est une telle discipline. Cela m’a étonné que nous envoyions un grand gros gâteau au chocolat pour qu’elle prenne un repas ou un thé l’après-midi et qu’elle prenne juste la plus petite tranche.”

Une fois qu’elle avait fini sa tranche, le gâteau retournait à la cuisine jusqu’à ce qu’elle soit prête pour plus.

Darren a noté: “Si elle en voulait plus, elle attendrait le lendemain quand ce gâteau reviendrait.”

