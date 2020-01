La reine Elizabeth laisse tomber un signal subtil que le prince Harry et Meghan Markle pourraient perdre leurs titres sur #Megxit

La reine Elizabeth a finalement publié une déclaration concernant la sortie étonnante du prince Harry et Meghan Markle. Après une réunion d’urgence avec le couple, Sa Majesté a annoncé qu’elle «soutenait entièrement» leur décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale. La déclaration confirme que Harry et Meghan ont l’intention de donner suite à leurs plans, mais les observateurs royaux croient que la reine Elizabeth a laissé entendre subtilement que la paire pourrait perdre leurs titres par rapport à #Megxit.

Déclaration de la reine Elizabeth

S’adressant à Instagram, Harry et Meghan ont expliqué comment ils

veulent plus être considérés comme des membres de la famille royale. Ils ont également révélé qu’ils voulaient

vivre au Canada pendant une partie de l’année et vouloir être financièrement indépendant

de la couronne.

L’annonce aurait aveuglé la reine Elizabeth, qui n’avait aucune idée de son intention de partir. Dans une tentative désespérée de garder les choses ensemble, Sa Majesté aurait tenu une réunion d’urgence à Sandringham avec Harry, le prince Charles et le prince William.

Après la réunion, la reine Elizabeth a publié une déclaration concernant l’annonce de Harry et Meghan. Cette déclaration était la première fois que la famille royale réagissait officiellement à la nouvelle.

«Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur la

l’avenir de mon petit-fils et de sa famille », a expliqué la reine Elizabeth. “Ma famille et moi

sont entièrement favorables au désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que

famille royale.”

La reine Elizabeth a poursuivi en disant qu’elle aurait aimé

Harry et Meghan resteront les membres supérieurs de la famille. Elle a également révélé que

des détails supplémentaires sur les plans du couple seront fournis.

Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils perdre leurs titres?

Ce qui est intéressant dans la déclaration de la reine Elizabeth, c’est

qu’il ne se réfère pas à Harry et Meghan comme le duc et la duchesse de Sussex.

Selon la page

Six, la reine Elizabeth se réfère généralement aux membres de la famille royale par leur

titres, en particulier dans le discours officiel.

L’expert royal Russell Meyers estime que l’omission était un

allusion subtile que Harry et Meghan abandonneront leurs titres s’ils partent

à travers leur plan.

«Ce qui est peut-être le plus remarquable dans cette déclaration, c’est

la Reine se référant à eux comme “Harry et Meghan” et non par leur royal

titres. Cela pourrait être un gros indice pour l’avenir », a déclaré Meyers.

Cela dit, d’autres experts, comme Robert Lacey, pensent que Harry et Meghan conserveront probablement leurs titres royaux. En fait, la reine Elizabeth ne les a pas appelés duc ou duchesse, mais elle les a appelés les Sussex à un moment donné.

Lacey a ajouté que la famille royale ferait probablement la même chose lorsque

Edward VIII abdique d’épouser Wallis Simpson en 1936. Bien qu’il abandonne son

droit au trône, Edward conserve son titre de duc de Windsor.

À l’intérieur du sommet #Megxit

Avant l’annonce de la reine Elizabeth, Sa Majesté a rencontré

avec Charles, William et Harry dans son domaine à Sandringham.

Harry serait arrivé tôt à la réunion et aurait apprécié

déjeuner avec la reine Elizabeth un peu avant midi. Charles les a également rejoints pour

déjeuner, bien que William ne soit arrivé que juste avant le début de la réunion.

Des sources disent qu’Harry avait le cœur brisé par la décision mais

peu de choix en la matière. Meghan lui aurait dit que vivre sous le

les projecteurs royaux ne fonctionnaient pas et que les choses devaient changer.

Le prince Philip n’était pas présent à la réunion. Il aurait été trop en colère pour rencontrer Harry et aurait été aperçu en train de s’éloigner de la propriété ce matin-là.

Sur la base de la déclaration de la reine Elizabeth II, il est évident que

Harry et Meghan envisagent sérieusement de quitter la famille royale. Exactement comment ils

financer leur sortie, cependant, peut être confronté à encore plus de contrecoup.

Les contribuables financeront-ils la sortie du prince Harry et de Meghan Markle?

La sécurité est l’un des grands points d’interrogation chez Harry et

Le plan de Markle de vivre au Canada. Les premiers rapports suggéraient que le couple

faire l’affaire pour une équipe de sécurité, mais il semble maintenant que le Canada

payer pour cela.

Des sources affirment que Justin Trudeau a promis à la reine Elizabeth que Harry, Meghan et leur fils, Archie Harrison, seraient protégés au Canada. Il s’agit notamment de confier à la Gendarmerie royale du Canada la protection de la famille.

Si cela se produit, alors les contribuables canadiens conviendraient

La facture de sécurité de Harry et Meghan. Les premières estimations ont mis les coûts de sécurité

à plus de 1 million de dollars par an, ce qui n’est pas bien avec les Canadiens.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté la

les rapports entourant leur sortie, ou la déclaration de la reine Elizabeth. Meghan récemment

a volé au Canada avec Archie tandis que Harry a rencontré la famille royale.