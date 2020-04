La reine Elizabeth possède plus de 200 sacs de sa marque de sacs de luxe préférée

La reine Elizabeth a récemment connu une période éprouvante et épuisante sur le plan émotionnel. Alors que le monde entier est submergé par une pandémie provoquant incertitude et peur et que sa propre famille royale fait face à des scandales sur plusieurs fronts, il est particulièrement difficile d’être la dirigeante stoïque et diplomatique qu’elle vise à être.

Cependant, la reine a fait face à tout cela avec une grâce inébranlable et a réussi à rester réunie dans ses nombreuses apparitions publiques. Une façon dont la reine rassemble son look est avec des sacs à main, et elle a un designer préféré qui lui a fourni plus de suffisamment de variété pour s’adapter à chaque look. . . ou un message secret.

La reine Elizabeth a un sens du style bien développé

La reine Elizabeth vit sa vie aux yeux du public et représente une figure de proue pour tout son pays, elle connaît donc la valeur de toujours être à son meilleur. Elle a beaucoup de trucs et astuces de mode dans sa manche afin de lutter contre les dysfonctionnements de la garde-robe et de maintenir son image gracieuse et appropriée.

Elle a également perfectionné un style très spécifique au fil des ans. Sa tenue vestimentaire est presque entièrement composée de costumes et de robes assortis, et elle n’a été photographiée en public qu’une fois en pantalon – dans les années 1970. Elle a également fait des robes aux couleurs vives avec des chapeaux parfaitement assortis une grande partie de son flair signature.

Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute du Metropolitan Museum of Arts, a expliqué la nécessité pour son style d’être si unique: «Elle n’est pas particulièrement intéressée par la haute couture, mais elle est particulièrement intéressée par les vêtements et s’intéresse aux choses qui la rendent absolument identifiable. en tant que reine. “

Le style de la reine comprend une vaste collection de sacs à main

L’accessoirisation est une partie importante du style de la reine, et elle a une préférence pour une marque particulière en matière de sacs à main.

Launer est une marque de luxe du Royaume-Uni qui est en production depuis plus de 70 ans et est populaire à travers le monde. Un sac Launer est devenu une partie de la collection de la famille royale dans les années 1950 lorsque la reine mère en a acheté un. Ce sac a été transmis à la reine Elizabeth et fait toujours partie de sa ménagerie considérable.

Ces jours-ci, la reine commande énormément à la marque et obtient environ cinq créations sur mesure par an. Celles-ci consistent souvent en des styles classiques de l’étiquette avec quelques modifications mineures pour aider à les faire siennes. Les réglages courants incluent une poignée plus longue – ce qui lui permet de saluer plus facilement les gens – et pas de bretelles. Elle n’est pas non plus fan des fermetures à glissière et veut pouvoir pénétrer profondément dans le sac à main.

On pense que sa collection actuelle compte plus de 200 exemplaires.

Le sac à main de la reine envoie un message

Tout le monde pense que leur style envoie un message métaphorique au monde, mais les sacs à main de la reine en enverraient un littéral.

Un déplacement subtil d’un sac à main de son bras gauche – sa position typique – vers son bras droit permet aux membres du personnel de savoir qu’elle aimerait conclure la conversation qu’elle a sans offenser personne. Un sac posé par terre est une sorte de SOS: la reine Elizabeth voudrait être sauvée d’une conversation inconfortable le plus rapidement possible. Si elle dîne et place son sac sur la table, c’est un signe qu’elle aimerait que les choses se terminent dans les cinq prochaines minutes.

En plus d’envoyer des signaux secrets, le sac à main de la reine fait ce que font tous les sacs à main: transporter l’essentiel pour une vie bien remplie. Elle a souvent à la main des menthes, du rouge à lèvres, un miroir et des lunettes de lecture.

Bien que la reine puisse avoir une collection de sacs à main beaucoup plus agréable et plus étendue que la plupart d’entre nous, à la fin de la journée, elle a toujours besoin d’un moyen pour garder ses nécessités à portée de main.