La reine Elizabeth pourrait-elle risquer de perdre son bien-aimé domaine Sandringham?

La reine Elizabeth II est bien connue pour son amour des voyages. Le monarque qui règne depuis longtemps possède plusieurs propriétés dans différentes parties du pays, mais son endroit préféré se trouve être celui qui est loin de son port d’attache de Buckingham Palace.

La reine se dirige vers sa retraite préférée quelques fois par an, notamment lorsqu’elle doit échapper aux projecteurs et profiter d’un moment en famille bien mérité. Pourtant, il y a un nouveau mouvement qui pourrait potentiellement affecter la capacité de la reine à visiter son domaine bien-aimé, et les fans royaux se demandent partout quel sera le résultat.

Où est le domaine préféré de la reine?

Reine Elizabeth II | Kirsty Wigglesworth – Piscine / .

Sandringham Castle Estate est une grande propriété acquise par la famille royale britannique dans les années 1800. L’immense propriété tentaculaire comprend des hectares de terres agricoles, des jardins et d’autres terres entretenues, et est située à environ cent miles au nord de Londres.

Sandringham reste une ferme en activité et abrite de nombreux animaux sauvages, ajoutant à l’esthétique globale du domaine. Tout comme le père de la reine et d’autres membres de sa famille aimaient Sandringham, la reine elle-même a depuis longtemps une grande affection pour la propriété paisible. Elle aime faire de longues promenades dans la région pittoresque, se détendre et se détendre de tout le stress d’une saison chargée.

La reine se rend régulièrement à Sandringham lorsqu’elle doit échapper à l’agitation du palais de Buckingham. Toute la famille royale aime passer ses vacances de Noël à Sandringham et là-bas, ils peuvent profiter de toutes leurs traditions de vacances dans l’intimité du domaine isolé.

Pourtant, la reine aime que le public puisse profiter de Sandringham, et il y a quelques décennies, elle a ouvert des parties du domaine au grand public. Il y a un café, une boutique de cadeaux et même un salon de thé, bien que les quartiers personnels de la famille royale restent fermés.

Quel nouveau mouvement pourrait affecter l’Écosse?

Sortez ce week-end et laissez les enfants explorer notre aire de jeux d’aventure. Ils peuvent profiter de toboggans, de balançoires, d’un pont de corde, d’une planche oscillante, d’un mur d’escalade et plus encore. Ensuite, repérez la belle faune du Country Park et dites-nous ce que vous voyez. pic.twitter.com/QnlgQouBST

– Sandringham (@ sandringham1870) 18 janvier 2020

Ce n’est un secret pour personne que le Royaume-Uni a connu de graves bouleversements ces dernières années. Selon un nouveau référendum, l’Écosse pourrait être la prochaine région affectée par des changements spectaculaires.

Il semblerait que l’Écosse possède 25% du total des ressources marines éoliennes et marines en Europe et environ 60% de la capacité éolienne terrestre du Royaume-Uni, ce qui pourrait faire du pays un concurrent sérieux dans le domaine de l’énergie propre et du conservatisme environnemental.

De nombreux nationalistes souhaitent que l’Écosse se sépare du reste du Royaume-Uni et commence à œuvrer pour devenir un pionnier de la production d’énergie propre. Alors qu’il pourrait s’écouler des années avant que l’Écosse n’apporte des changements majeurs à cet égard, le mouvement a gagné suffisamment de traction parmi les supporters pour que de nombreux fans royaux commencent à devenir sérieusement préoccupés.

La reine va-t-elle perdre Sandringham?

Lorsque vous profitez d’une promenade hivernale autour de Sandringham, passez à notre Café pour obtenir votre boisson chaude à emporter pour vous réchauffer! Tous nos gobelets à emporter sont biodégradables et peuvent être compostés au sein de notre machine spécialisée sur site «Big Hanna»! pic.twitter.com/gi4sZDgQkC

– Sandringham Café (@sandringhamcafe) 18 janvier 2020

Les partisans royaux craignent que si le référendum se déroule, la reine finira par perdre son bien-aimé domaine de Sandringham. Pourtant, cela est en fait très peu probable, car la propriété de la reine de Sandringham Estate est distincte de sa position de monarque du Commonwealth.

Si le référendum se déroule et que l’Écosse se retire du Royaume-Uni, il est possible que certaines des pratiques agricoles de Sandringham se transforment en des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Mais, en fin de compte, comme l’une des missions de Sandringham est de préserver et d’améliorer la zone locale, il semble probable que la reine travaillera avec l’Écosse afin de s’assurer que tout cela soit fait selon des pratiques vertes.

Pour l’instant, la famille royale ne risque pas de perdre sa retraite familiale bien-aimée, et continuera probablement à profiter de nombreuses saisons de vacances dans le magnifique et luxuriant domaine.