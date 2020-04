La reine Elizabeth promet que des jours meilleurs reviendront alors qu’elle s’adresse au Royaume-Uni et au Commonwealth

2020-04-05 20:30:07

La reine Elizabeth a promis que «des jours meilleurs reviendraient» dans une rare allocution télévisée au public britannique et au Commonwealth dans un contexte de pandémie de coronavirus.

La monarque de 93 ans s’est adressée au public dans un discours rare, où elle a exhorté tout le monde à se joindre à une “entreprise commune” pour aider à combattre le virus, qui a fait des milliers de morts.

Elle a déclaré: “Bien que nous ayons déjà fait face à des défis, celui-ci est différent. Cette fois, nous nous joignons à toutes les nations du monde dans un effort commun, en utilisant les grandes avancées de la science et notre compassion instinctive pour guérir. Nous réussirons – et que le succès appartiendra à chacun de nous. Nous devrions être rassurés que, même si nous avons encore à endurer, des jours meilleurs reviendront: nous serons à nouveau avec nos amis; nous serons à nouveau avec nos familles; nous nous reverrons. ”

La monarque britannique a poursuivi en disant comment elle espérait que les gens seraient fiers de la façon dont ils répondraient aux défis actuels.

Elle a ajouté: “J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la façon dont il a répondu à ce défi. Et ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que tous. Que les attributs de l’autodiscipline, la résolution de bonne humeur tranquille et les sentiments de camaraderie caractérisent toujours ce pays. ”

Au cours de son discours, la Reine – qui a également réfléchi à ses propres expériences de la guerre – a remercié les personnes de première ligne, aidant et soutenant d’autres personnes plus vulnérables dans les communautés.

Dans la vidéo de quatre minutes, diffusée à la télévision, en ligne et sur les réseaux sociaux, elle a partagé: “Dans le Commonwealth et dans le monde, nous avons vu des histoires réconfortantes de personnes qui se réunissent pour aider les autres, que ce soit en livrant des colis alimentaires et des médicaments , vérifier les voisins ou convertir des entreprises pour aider les secours. Et bien que l’auto-isolement puisse parfois être difficile, de nombreuses personnes de toutes confessions, et d’aucune, découvrent que cela offre une occasion de ralentir, de faire une pause et de réfléchir, dans la prière ou la méditation … Je tiens à remercier tout le monde sur la ligne de front du NHS, ainsi que les travailleurs sociaux et ceux qui remplissent des rôles essentiels, qui continuent de se désintéresser de leurs tâches quotidiennes à l’extérieur du foyer pour nous soutenir tous. Je suis sûr que la nation se joindra à moi pour vous assurer que ce que vous faites est apprécié et que chaque heure de votre travail acharné nous rapproche d’un retour à des temps plus normaux. “

