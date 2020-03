La reine Elizabeth reporte sa visite d’État en raison d’une pandémie de coronavirus

2020-03-19 17:30:06

La reine Elizabeth a reporté son intention d’accueillir l’empereur et l’impératrice du Japon au château de Windsor.

Le monarque de 93 ans avait espéré accueillir l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako au printemps dans le cadre d’une visite officielle, mais Buckingham Palace a maintenant confirmé qu’il “serait reporté à une date ultérieure” en raison de la pandémie de coronavirus.

Une déclaration publiée au nom de la Reine a expliqué: “Après avoir consulté le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement du Japon, Sa Majesté la Reine a convenu que, dans les circonstances actuelles, la visite d’État prévue au Royaume-Uni au printemps 2020 par Leurs Majestés l’empereur et l’impératrice du Japon devraient être reportés. La visite d’État sera reportée à une date ultérieure. ”

L’empereur et l’impératrice devaient rester au château de Windsor, et leur visite aurait également impliqué des centaines d’employés de la maison royale, ainsi que des membres de l’armée et des officiers de police.

Pendant ce temps, la princesse Beatrice a récemment changé ses plans de mariage en raison de l’épidémie de coronavirus.

La royale de 31 ans – qui est la petite-fille de la reine Elizabeth – devait épouser son fiancé, le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi, le 29 mai à la Chapelle Royale du Palais St James.

La cérémonie devait être suivie d’une réception dans le parc voisin du palais de Buckingham – mais en raison de la pandémie, Béatrice et Edoardo ont décidé de changer leurs plans.

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: “Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes.

“Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du palais de Buckingham n’aura pas lieu. Le couple examinera attentivement les conseils du gouvernement avant de décider si un mariage privé pourrait avoir lieu entre un petit groupe de famille et d’amis.”

