La reine Elizabeth se retire de la réunion de WI à cause du froid

La reine Elizabeth a annulé sa présence à la réunion annuelle du Women’s Institute aujourd’hui parce qu’elle luttait contre un rhume.

La reine Elizabeth a été forcée d’annuler sa rencontre avec le Women’s Institute à la dernière minute jeudi (23.01.20) après avoir été frappée par un rhume.

La royale de 93 ans s’est retirée de sa réunion annuelle avec la branche de Sandringham de l’organisation communautaire pour les femmes à West Newton Village Hall à Norfolk, East Anglia, Angleterre, à peine 30 minutes avant le début de la réunion car elle n’était pas pas “se sentir à la hauteur”.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré à MailOnline que Sa Majesté “avait un léger rhume”, tandis qu’un initié a ajouté que sa maladie n’était “pas une cause d’alarme”.

Le monarque rejoint généralement les femmes du Women’s Institute pour le thé et les gâteaux avant d’écouter un discours qui, cette année, a été prononcé par le journaliste de la BBC, Huw Edwards.

La reine Elizabeth a rejoint la branche de Sandringham de la WI en 1943 – avant de devenir monarque – et y a assisté chaque année dans le cadre de ses vacances d’hiver à Norfolk.

S’exprimant avant la réunion, Huw a déclaré: “Je ne suis pas encore tout à fait décidé de ce que sera le message final, mais j’aimerais parler un peu de l’entreprise dans laquelle je suis et de la façon dont elle a changé au fil des ans et quels sont maintenant les défis en termes de journalisme et de radiodiffusion. ”

Pendant ce temps, ce n’est pas la première fois que la reine se retire d’un engagement à cause d’un froid désagréable car en 2016, elle a manqué un service à l’église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham ainsi que le service traditionnel du matin de Noël à Norfolk en raison de la maladie.

Cependant, à l’époque, on croyait qu’elle s’était tournée vers des remèdes homéopathiques pour lui faire froid.

Son absence à l’événement a sonné l’alarme pour certaines personnes – comme c’était la première fois en 30 ans qu’elle n’était pas en mesure d’assister à la cérémonie – mais Buckingham Palace a admis que manquer le service religieux était une “mesure de précaution” et ce n’était rien à être trop inquiet.

Ils ont dit à l’époque: “[It was] une mesure de précaution. ”

