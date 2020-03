La reine Elizabeth se réunit avec le prince Philip “ absolument bien ” après des problèmes de santé

La reine Elizabeth a retrouvé le prince Philip au milieu des inquiétudes croissantes sur la santé du duc d’Édimbourg. Sa Majesté a quitté Buckingham Palace à la fin de la semaine par mesure de précaution contre la propagation du nouveau coronavirus. Alors que tous les bunkers du Royaume-Uni sont tombés à cause de la pandémie de COVID-19, Buckingham Palace a assuré aux observateurs royaux que le prince Philip se débrouillait “absolument bien”.

La reine Elizabeth et le prince Philip | Alastair Grant / . via .

La reine Elizabeth ajuste son horaire

Chaque année, la reine Elizabeth se rend au château de Windsor pour y passer

Pause de Pâques dans sa maison de Berkshire. Mais à la lumière de la crise des coronavirus,

Majesté a quitté le palais de Buckingham une semaine avant sa pause prévue.

La reine Elizabeth a reçu des invités privés plus tôt dans la semaine avant de partir pour le château de Windsor jeudi. On s’attend à ce qu’elle réduise considérablement son personnel à Windsor par mesure de précaution contre le virus.

Cette semaine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé à tous

les citoyens du Royaume-Uni, en particulier ceux de plus de 70 ans, de rester à la maison et

ne voyagez que lorsque cela est essentiel.

Les experts de la santé ont averti que la population âgée courait un risque plus élevé de complications du coronavirus, ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Avec la reine Elizabeth qui aura 94 ans le mois prochain et Philip sur le point d’avoir 98 ans, ils sont tous les deux dans ce groupe à haut risque.

Le prince Philip retrouve la reine Elizabeth

Au milieu de problèmes de santé croissants, le duc d’Édimbourg s’est envolé pour

Le château de Windsor se réunira avec la reine Elizabeth. Selon Metro,

Philip a emmené un hélicoptère au domicile du couple à Berkshire et avait été

rester dans leur domaine à Sandringham.

Philip n’avait pas l’intention de faire le voyage à Windsor, mais était

incertain quand il reverrait la reine Elizabeth. Les deux sont séparés depuis

Février, et comme l’épidémie de coronavirus continue de s’intensifier, il aurait pu

mois avant de se réunir.

Le duc d’Édimbourg s’est retiré de son poste royal il y a trois ans. Il passe la grande majorité de son temps au domaine de Sandringham et est rarement vu en public.

La reine Elizabeth, quant à elle, a été aperçue quittant le palais de Buckingham

jeudi. Sa Majesté était accompagnée d’un de ses adorables dorgis et est partie

après sa dernière série de réunions privées.

Le prince Philip serait «absolument bien»

Les dernières nouvelles sur Philip surviennent au milieu des inquiétudes croissantes concernant son

santé. Selon ET

Au Canada, des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles Philip avait succombé au

coronavirus, rapporte que le palais de Buckingham a rapidement fermé ses portes.

“Une source proche du palais de Buckingham me dit qu’il est absolument

très bien », a révélé le rédacteur en chef de Telegraph, Gareth Davies. “Je ne sais pas

ce qui posséderait quelqu’un pour commencer un mensonge comme ça, mais arrêtez. “

Des sources proches de la famille royale ont assuré aux fans que

La santé de Philip est bonne et il n’a rien vécu d’inhabituel dans le

dernières semaines.

Voir ce post sur Instagram

UN MESSAGE DE SA MAJESTÉ LA REINE. Alors que Philip et moi arrivons à Windsor aujourd’hui, nous savons que de nombreuses personnes et familles au Royaume-Uni et dans le monde entrent dans une période de grande inquiétude et d’incertitude. On nous conseille tous de changer nos routines normales et nos modes de vie réguliers pour le plus grand bien des communautés dans lesquelles nous vivons et, en particulier, de protéger les plus vulnérables en leur sein. Dans des moments comme ceux-ci, je me souviens que l’histoire de notre nation a été forgée par des personnes et des communautés qui se sont réunies pour travailler ensemble, concentrant nos efforts combinés en mettant l’accent sur l’objectif commun. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l’expertise et l’engagement de nos scientifiques, médecins et services d’urgence et publics; mais maintenant plus que jamais dans notre passé récent, nous avons tous un rôle d’une importance vitale à jouer en tant qu’individus – aujourd’hui et dans les jours, semaines et mois à venir. Beaucoup d’entre nous devront trouver de nouvelles façons de rester en contact les uns avec les autres et de s’assurer que leurs proches sont en sécurité. Je suis certain que nous sommes à la hauteur de ce défi. Soyez assuré que ma famille et moi sommes prêts à jouer notre rôle. ELIZABETH R

Un post partagé par The Royal Family (@theroyalfamily) le 19 mars 2020 à 9h32 PDT

À 98 ans, la santé de Philip est une préoccupation constante pour la famille royale. Il a connu un certain nombre de peurs au cours des dernières années, bien qu’il semble être de bonne humeur en ce moment.

Nous ne savons pas combien de temps Philip et la reine Elizabeth resteront à

Château de Windsor. Ils devraient rester isolés pendant plusieurs années

semaines, et cela pourrait changer en fonction de ce qui se passe avec l’épidémie.

Quoi qu’il en soit, les observateurs royaux devraient s’attendre à ce que la reine Elizabeth reste

hors des yeux du public pour le mois prochain.

Le prince William et Kate Middleton offrent leur soutien

Alors que la famille royale protège Sa Majesté et le prince Charles, qui a 70 ans, le prince William et Kate Middleton devraient accroître leurs responsabilités dans les semaines à venir.

À cette fin, le duc et la duchesse de Cambridge ont récemment publié

une déclaration au nom du palais de Buckingham, informant le public de la reine

Le dernier coup d’Elizabeth.

«Alors que Philip et moi arrivons à Windsor aujourd’hui, nous savons que de nombreuses personnes

et les familles à travers le Royaume-Uni et dans le monde entrent dans une

période de grande inquiétude et d’incertitude. On nous conseille tous de changer notre

routines normales et des modes de vie réguliers pour le plus grand bien de la

communautés dans lesquelles nous vivons et, en particulier, pour protéger les plus vulnérables

en eux », explique le communiqué.

Plusieurs membres de la famille royale ont déjà annulé de futurs engagements publics. Cela comprend la reine Elizabeth et Charles, qui devait se rendre en Jordanie et en République de Chypre avec sa femme, Camilla Parker Bowles.

On ne sait pas si les annulations se prolongeront au cours de l’été,

mais nous devrions en apprendre davantage dans les semaines à venir.

William est actuellement deuxième sur le trône, après le prince Charles. Il n’a pas commenté son rôle accru dans la monarchie ou agissant comme un espace réservé pour la reine Elizabeth pendant la crise des coronavirus. Il a cependant récemment publié une déclaration sur la question encourageant les Britanniques à rester en sécurité.