La reine Elizabeth snobe le prince Harry et Meghan Markle pas une fois, mais deux fois à Noël

Le discours du jour de Noël de la reine Elizabeth est généralement un moment fort pour la famille royale. Mais avec le prince Harry et Meghan Markle passant les vacances au Canada cette année, Sa Majesté a subtilement snobé le duc et la duchesse de Sussex deux fois dans son discours. Voici un aperçu du discours du jour de Noël de la reine Elizabeth et pourquoi Harry et Meghan ont reçu l'épaule froide.

Reine Elizabeth | Photo de STEVE PARSONS / POOL / . via .

Le prince Harry et Meghan Markle sautent Noël

Les membres de la famille royale se réunissent chaque année pour célébrer Noël à Sandringham, mais cette année, il y avait quelques visages visiblement absents des festivités. Au sommet de la famille royale qui a raté les vacances, il y avait Harry et Meghan.

Au lieu de passer Noël avec la famille royale cette année, le

couple s'est envolé pour le Canada pour célébrer les vacances loin du Royaume-Uni. Ce n'était pas

la première fois qu'un royal a sauté Noël, mais le moment de la

la décision n'aurait pas pu être pire.

Il y a quelques mois, Harry et Meghan ont parlé de leur

se débat dans un documentaire intitulé Harry

& Meghan: Un voyage africain. Alors que Meghan a admis que traiter avec

Les tabloïds britanniques ont été difficiles, Harry a presque confirmé sa querelle avec la rumeur

Prince William.

Malgré tout le drame, la reine Elizabeth devait mentionner Harry et Meghan dans son discours, principalement parce qu'ils avaient accueilli leur premier enfant, Archie Harrison, plus tôt dans l'année. Donc, lorsque Sa Majesté les a apparemment snobés deux fois dans le même discours, cela a immédiatement soulevé des sourcils.

À l'intérieur de la photo de la reine Elizabeth

Le premier camouflet apparent est venu sous la forme de photos manquantes.

Au cours de son discours, la reine Elizabeth s'est assise à côté d'une table qui avait un tas de

photos de la famille royale reposant sur le dessus.

Selon TMZ,

La photo de Harry et Markle était absente de la collection, tout comme celle du prince Andrew

mugshot. La photo de famille du prince William et de Kate Middleton a été incluse,

cependant, ce qui a laissé les fans convaincus que la reine Elizabeth faisait une fouille au

Sussex.

Il ne fait aucun doute pourquoi Andrew n'a pas été inclus dans la photo

collage. Andrew a récemment démissionné de ses fonctions royales à la lumière de son

lien controversé avec Jeffrey Epstein.

Mais c'est un mystère complet pourquoi la reine Elizabeth n'a pas présenté de photo de Harry, Meghan et Archie. Compte tenu de la façon dont il s'agit du premier Noël d'Archie en tant que royal, on pourrait penser qu'une photo de lui aurait été présentée.

Là encore, il n'est pas étonnant que la reine Elizabeth ait remarqué comment 2019

a été «assez cahoteuse».

La reine Elizabeth snobe les Sussex dans son discours

En plus de la photo manquante, Sa Majesté a également omis de

mentionner le nom de Harry et Meghan dans son discours. Elle a cependant donné à Archie un

crier, notant qu'elle et le prince Philip étaient ravis d'accueillir un autre

membre de la famille.

«Deux cents ans après la naissance de mon arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, le prince Philip et moi avons été ravis d'accueillir notre huitième arrière-petit-enfant dans notre famille», a-t-elle déclaré.

La reine Elizabeth a poursuivi en expliquant comment les gens peuvent souvent trouver l'unité dans les croyances religieuses partagées. Mais elle n'a rien dit sur Harry et Meghan.

Le camouflet a déclenché encore plus de rumeurs sur ce qui se passe vraiment

dans les coulisses. Alors que les rapports continuent de tourbillonner, Harry et Meghan

ne pouvait pas être plus loin de l'action cette saison des fêtes.

Le prince Harry et Meghan Markle prennent des vacances

Depuis le mois de novembre, Harry et Meghan prennent une

pause nécessaire de leurs fonctions royales. Pour Noël, Buckingham Palace

a récemment confirmé avoir passé les vacances au Canada avec la mère de Meghan,

Doria Ragland.

"Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex passent du temps en famille privée au Canada", ont révélé des responsables du palais. «La décision de s'établir au Canada reflète l'importance de ce pays du Commonwealth pour eux deux.»

Les Sussex devraient rester au Canada jusqu'en 2020 avant

rentrer chez eux et reprendre leurs fonctions royales. On ne sait pas quand ils seront

aux yeux du public, mais ils semblent profiter de leur pause de tous les

la démence.

Bien qu'ils soient restés largement silencieux pendant la pause, ils

a partagé une photo de vacances rapide la semaine dernière. Le couple a sorti un adorable

Carte de Noël avec Archie au centre, avec Harry et Meghan

souriant en arrière-plan.

Harry et Meghan n'ont pas commenté les rumeurs entourant

Discours du jour de Noël de la reine Elizabeth. La famille royale reste généralement

serré sur ces types de questions, il sera donc intéressant de voir comment

les choses se déroulent.