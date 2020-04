La reine Elizabeth soulève-t-elle son petit doigt en buvant du thé?

Il y a peu de boissons plus anglaises que le thé, et personne ne jouit d’une tasse en porcelaine osseuse remplie de bière parfumée plus que la reine elle-même. En fait, Sa Majesté est connue pour siroter sa boisson préférée tout au long de la journée, en commençant généralement par du thé du matin et des biscuits sablés. En savoir plus sur la façon dont la reine Elizabeth prend son thé.

Quand les Britanniques boivent-ils du thé?

Le thé du matin est une belle tradition anglaise, mais ce n’est pas la seule fois que la reine et ses sujets dégustent un «thé». Le thé de l’après-midi est une affaire généralement sociale où les amis grignotent des amuse-gueules délicats tels que des sandwichs au concombre pour les déguster jusqu’au dîner.

Le thé élevé, d’autre part, est un repas en soi, comprenant généralement des plats salés avec, bien sûr, des tasses de thé fumantes. Comme si tout cela n’était pas assez déroutant, il existe un autre thé de midi connu sous le nom de «thé à la crème» où les clients reçoivent une gamme de bonbons, y compris des scones avec de la crème coagulée et des confitures fruitées, explique Vogue.

Selon le magazine Britain Express, la coutume anglaise de prendre le thé de l’après-midi a été popularisée au début du 19e siècle par Anna, la 7e duchesse de Bedford. À une époque où les classes les plus en vogue ne savouraient généralement pas leur repas principal de la journée avant 8 heures environ, une tasse de thé en fin d’après-midi et une petite collation aidaient à apaiser l’appétit entre le déjeuner et le dîner.

Quel est le thé préféré de la reine Elizabeth?

Reine Elizabeth II | Victoria Jones – Piscine WPA / .

Alors qu’elle a certainement été vue en train de profiter de Darjeeling de temps en temps, la reine préfère les thés noirs parfumés.

L’ancien majordome de la reine Elizabeth, Grant Harrold, a déclaré au Sun qu’Assam et Earl Grey sont ses thés préférés, et elle préfère qu’ils soient fabriqués à partir de feuilles entières trempées dans une théière, tendues et servies dans une tasse en porcelaine fine.

“Je suis sûr que la Reine aime son Assam ou son Earl Grey de la manière traditionnelle, faite avec des feuilles de thé dans une théière et versée dans une tasse de thé en porcelaine fine”, a déclaré Harrold à Hello! Magazine.

Le lait doit-il aller avant ou après?

Avant que Josiah Spode n’introduise la porcelaine osseuse résistante aux fissures au XVIIIe siècle, le lait était généralement placé dans une tasse à vaisselle avant d’ajouter du café, du thé ou une autre boisson chaude.

Au début, seule la croûte la plus élevée pouvait offrir la porcelaine la plus fine de Spode. C’est donc l’élite d’Angleterre qui a commencé la coutume de la reine actuelle d’ajouter du lait à une tasse de thé remplie.

Que ce soit pour ajouter de la crème avant ou après est une préférence personnelle, bien sûr, mais si vous souhaitez boire du thé comme le font les membres de la famille royale, remuez-le après, conseille Bonjour! magazine.

Quant à la reine, Harrold a déclaré qu’elle ajoute son lait après avoir versé et utilise probablement du thé en feuilles avec une passoire.

Buvez un thé comme la reine

Vous n’aurez peut-être jamais la chance de boire une tasse de thé avec Sa Majesté, mais vous pouvez sûrement servir et siroter comme elle le fait. Selon A Taste of Home, Twining’s est la marque préférée de la reine du thé Earl Grey, et il est facilement disponible chez Amazon et chez d’autres détaillants.

Une fois que votre thé Earl Grey est versé, ajoutez de la crème mais pas de sucre, et remuez toujours avec un mouvement latéral, en prenant soin de ne pas ébrécher la délicate tasse de thé avec votre cuillère. Étendez votre petit doigt ou non, mais détendez-vous et profitez du même parfum et de la même saveur exceptionnels que la reine apprécie chaque fois qu’elle boit une tasse de son thé préféré.

«C’est aussi un mythe que les membres de Royalty utilisent leur petit doigt lorsqu’ils boivent, je n’ai jamais vu cela se produire une fois», a déclaré Harrold.