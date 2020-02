La reine Elizabeth “ trace une ligne dans le sable ” avec le prince Harry et Meghan Markle pour protéger la réputation de la monarchie, expert en revendications

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont quitté leur vie royale et il semblerait que la reine Elizabeth soit ferme sur un point: leur utilisation de la marque Sussex Royal. Un commentateur royal note que la façon dont la reine «trace une ligne dans le sable» en dit long sur la façon dont elle veut protéger la réputation de la monarchie.

Le prince Harry et Meghan ont obtenu la bénédiction de la reine pour leur sortie

Lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de quitter la famille royale, de nombreux fans se sont demandé comment la reine allait gérer cette demande. Elle a rencontré le prince Harry, le prince Charles et le prince William pour finaliser les détails et a publié une déclaration à l’appui du plan des Sussex.

À l’époque, la reine a déclaré: «Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

La reine Elizabeth interdit l’utilisation de Sussex Royal

Selon plusieurs rapports, la reine a interdit l’utilisation de la marque Sussex Royal, car un initié a partagé que «l’utilisation du mot« royal »» serait réexaminée.

L’initié a ajouté: «Dans le cadre du processus de transition du duc et de la duchesse de Sussex dans leur nouveau chapitre – la planification est en cours autour du lancement de leur nouvelle organisation à but non lucratif. Les détails seront partagés en temps voulu. »

La reine protège la monarchie, selon un expert

Le commentateur royal Dan Wootton a réfléchi à ce que la reine interdise la marque Sussex Royal et pense qu’elle envoie un message fort. “Sa décision d’interdire à Harry et Meghan d’utiliser la marque Sussex Royal alors qu’ils ont officiellement Megxit, en quelques semaines, aurait été personnellement difficile pour le monarque”, a-t-il expliqué lors de l’hébergement de TalkRadio.

L’expert royal a en outre partagé que c’est une décision sur laquelle la reine sera très ferme, partageant: «Cette décision d’interdire à Harry et Meghan d’utiliser Sussex Royal est la reine qui trace une ligne très claire dans le sable. Elle dit: «Désolé les gars, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux.» »