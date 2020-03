La reine Elizabeth verra bébé Archie cet été après que le prince Harry et Meghan Markle auront accepté une invitation spéciale

La reine Elizabeth est actuellement arrière-grand-mère de huit enfants, dont Meghan, la duchesse de Sussex et le fils du prince Harry, Archie. Alors que certains des arrière-petits-enfants de la reine habitent près de chez elle, Archie passera désormais beaucoup de temps sur un autre continent. Cela signifie que Sa Majesté pourrait manquer de nombreux moments de liaison avec lui.

Cependant, il a été signalé que la reine Elizabeth pourra voir Archie cet été pendant une période prolongée. Lisez la suite pour savoir ce que le prince Harry et la duchesse Meghan feront avec la reine dans quelques mois.

Le prince Harry et Meghan visiteront le château de Balmoral cet été

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception pour les jeunes au Palais de Holyroodhouse le 13 février 2018 à Édimbourg, Écosse | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Il a été rapporté que le prince Harry et Meghan ont accepté l’invitation de la reine de passer du temps au château de Balmoral en Écosse cet été.

Le château de Balmoral est la résidence d’été de Sa Majesté, où elle et son mari, le prince Philip, séjournent chaque année pendant quelques mois. Elle invite souvent d’autres membres de la famille royale à visiter pour une courte période de temps. La princesse Eugénie l’a un jour décrite comme un endroit «où il suffit de respirer et de courir».

L’année dernière, le prince Harry et Meghan ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont refusé l’invitation de la reine à venir au château de Balmoral. Une source a déclaré au Sun que les Sussex ne se sentaient pas à l’aise d’amener Archie en Écosse alors qu’il n’avait que quelques mois.

Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Sa Majesté était assez «déçue» dans le couple, mais il semble que tout soit de l’eau sous le pont maintenant.

Le prince Harry et Meghan Markle passent du temps au Canada

Le repaire royal au château de Balmoral sera important car le prince Harry et Meghan ne vivront plus au Royaume-Uni à temps plein. Ils ont plutôt annoncé plus tôt cette année qu’ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. Le couple a séjourné dans un manoir au Canada et fait des voyages au Royaume-Uni pour des raisons familiales et professionnelles.

Une source a partagé avec Us Weekly que la reine craignait de ne pas pouvoir avoir de relation avec Archie.

“La pire crainte de la reine est qu’elle ne reverra jamais Archie”, a révélé l’initié. “Elle essaie de rester optimiste à propos de cette situation et ne se penchera jamais sur le personnage de Meghan – même après tout ce qui s’est passé.”

Pendant ce temps, Keir Simmons, correspondant royal de The Today Show, a déclaré que la reine Elizabeth “n’aime pas les bébés”, donc elle est généralement d’accord avec le fait qu’Archie ne soit pas au Royaume-Uni tout le temps.

La reine Elizabeth tente également de normaliser sa relation avec les Sussex

Bien qu’il ne semble pas que la reine Elizabeth et les Sussex aient une querelle tous azimuts, beaucoup de gens croient que leur relation pourrait encore être difficile, d’autant plus que le prince Harry et Markle ont annoncé leur départ de la famille royale presque de nulle part.

Cependant, des sources estiment que la reine fait de son mieux pour normaliser sa relation avec eux. Elle a publié plusieurs déclarations concernant leur départ, et elle a souvent noté que, malgré les rumeurs d’une querelle, le prince Harry et Markle ont tout son soutien pour déterminer la prochaine étape pour leur famille.

Il y a quelques semaines, la reine Elizabeth a également invité le prince Harry à déjeuner avec elle. Plus tard, elle l’a invité, lui et Markle, à un service religieux à Windsor. Les deux mouvements montrent que Sa Majesté ne veut pas les faire se sentir éloignés du reste de la famille.

Un initié a confirmé cela à Harper’s Bazaar, affirmant que la reine «s’était constamment assurée qu’ils se sentaient les bienvenus et aimés».