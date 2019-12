La reine Elizabeth vient d'envoyer au monde un message qu'elle fait entièrement confiance à Kate Middleton

La reine a récemment été surveillée de près par son fils cadet, le prince Andrew, et ses liens controversés et problématiques avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Plus tôt cette année, le prince Harry et Meghan Markle ont fait l'objet de critiques incessantes au sujet de leur utilisation d'avions privés et de leur poursuite en justice contre les tabloïds britanniques.

Au milieu de tout cela, le prince Charles renforce son rôle d'héritier du trône. Il semblerait que la reine s'appuie également sur sa petite-fille-frère Kate Middleton, la duchesse de Cambridge.

La duchesse Kate devrait devenir reine consort lorsque son mari, le duc de Cambridge, le prince William, prendra le trône. Récemment, la reine a fait un pas qui a effectivement dit au monde qu'elle faisait implicitement confiance à la duchesse Kate.

La reine Elizabeth donne à Kate Middleton plus de responsabilités

La reine a fait beaucoup confiance à la duchesse de Cambridge ces dernières années. Elle a confié un nombre croissant de responsabilités royales à la future reine consort.

Maintenant, la duchesse Kate a reçu un autre devoir royal: elle est devenue une patronne de l'association caritative Family Action, le propre poste de la reine. La famille royale soutient de nombreuses œuvres caritatives. La reine et le prince Philip sont très philanthropiques et essaient d'utiliser leur influence pour de bon.

Le nouveau devoir royal de Kate Middleton est un gros problème

Naturellement, la duchesse Kate a été impliquée dans de nombreux travaux caritatifs depuis qu'elle a rejoint la famille royale. Celui-ci est différent. Ce n'est pas n'importe quel rôle caritatif. C’est proche et cher au cœur de la reine Elizabeth.

La reine Elizabeth, elle-même, occupe ce poste depuis plus de six décennies. Il est évident que la reine fait énormément confiance à la duchesse Kate. Si elle n'avait pas foi en ses capacités, elle ne lui donnerait pas des rôles aussi importants.

La duchesse Kate a commencé à courir avec l'association caritative Family Action. Elle a déjà participé à son premier événement et a rencontré le personnel.

La reine Elizabeth n'a pas l'intention de prendre sa retraite

Malgré le fait que la reine abandonne certains de ses postes les plus aimés, ses proches sont toujours convaincus qu'elle n'a pas l'intention de transférer le pouvoir à l'un de ses héritiers. La reine a 93 ans, alors naturellement, les gens spéculent sur une retraite potentielle. La reine dit que ça n'arrivera pas.

Un biographe royal a déclaré que le prince Charles deviendrait régent en 2021, permettant à la reine de conserver son titre tout en transférant tout son pouvoir au prince Charles. Encore une fois, ses proches disent qu'il n'y a aucun moyen, mais cela témoigne du temps que la duchesse Kate pourrait avoir à attendre avant de prendre le poste de reine consort.

Même s'il est évident que la reine Elizabeth prépare sa petite-fille en droit au trône, il faudra probablement des décennies avant que son mari, le prince William, hérite. Même si la reine donne le trône au prince Charles à 95 ans, la duchesse Kate et le prince William pourraient ne pas remonter avant 20 ans.

Le prince Charles voudra peut-être tenir le trône bien dans ses années 90, comme sa mère.

Qui détient le trône et quand un héritier héritera est intéressant de spéculer, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est que l'association caritative Family Action ait un grand mécène dans la duchesse Kate.