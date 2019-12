La reine Elizabeth vient-elle d'envoyer un signal subtil à Meghan Markle après le snob de Noël?

Voir ce post sur Instagram

Alors que nous continuons à réfléchir sur certaines des organisations soutenues par le duc et la duchesse de Sussex, nous voulions aujourd'hui en savoir plus sur @TheMayhew, un organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux dont la duchesse est devenue mécène plus tôt cette année. Mayhew croit au pouvoir de la communauté et au lien spécial entre les humains et les animaux, c'est pourquoi leur programmation ne se concentre pas simplement sur le sauvetage des animaux, mais adopte plutôt une approche plus holistique pour façonner la vie des animaux de compagnie et des humains, de la même manière. Leurs chiens et bénévoles TheraPaws visitent désormais non seulement les maisons de soins et les hôpitaux, mais aussi les établissements de santé mentale et les groupes de jeunes – élargissant les avantages de la thérapie assistée par animal dans des domaines très nécessaires. Ils travaillent également avec la communauté des sans-abri pour aider les traitements et les examens de leurs animaux afin que les plus vulnérables puissent avoir confiance que leur animal restera à leurs côtés. Cette année, Mayhew a poursuivi son travail spécialisé à l'étranger, vaccinant plus de 30 000 chiens contre la rage et d'autres maladies, et habilitant les habitants à améliorer le bien-être animal de manière humaine et durable. La duchesse est également fière de créer des opportunités pour les femmes, l'équipe de vétérinaire dirigée par des femmes à Kaboul ayant stérilisé 2500 chiens jusqu'à présent cette année. En tant que propriétaire de longue date d'un chien de sauvetage, la duchesse de Sussex est fière d'être la protectrice de Mayhew et les applaudit pour le travail vital qu'ils accomplissent chaque jour. Veuillez visiter @TheMayhew pour en savoir plus, alors que Mayhew continue sa contribution très importante à la communauté pour nous tous et les animaux de compagnie qui nous sont chers. Photo © PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall