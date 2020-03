La reine et le prince Harry sont toujours en bons termes après le Megxit

La plupart d’entre nous aimeraient pouvoir prendre des pauses dans nos familles. Le prince Harry l’a fait. Plus tôt cette année, lui et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé qu’ils se retiraient de leur travail en tant que membres de la famille royale et déménageaient à temps partiel en Amérique du Nord. En tant que monarque du Royaume-Uni et grand-mère de Harry, cela a dû être une pilule difficile à avaler pour la reine Elizabeth II. Mais lors de la dernière tournée des engagements royaux d’Harry avant qu’il ne quitte officiellement son rôle de royal au travail, il a clairement indiqué que lui et son cher vieux père étaient toujours en bons termes.

La reine Elizabeth II, Meghan, duchesse de Sussex et le prince Harry

Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ont-ils démissionné?

Après une année particulièrement difficile pour Meghan et Harry, les deux ont décidé que la meilleure chose à faire serait de prendre du recul par rapport aux feux de la rampe.

“La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère”, a déclaré Harry lors d’un discours lors du dîner pour les partisans de Sentebale à Londres. «Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne nous éloignons certainement pas de vous. “

Détails de Megxit

Bien que la sortie ait été annoncée il y a des mois, elle ne prendra effet que le 1er avril. Buckingham Palace a fait une déclaration sur la façon dont la famille royale ira de l’avant.

“Comme convenu dans ce nouvel arrangement, ils comprennent qu’ils doivent se retirer des fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles”, indique le communiqué. “Ils ne recevront plus de fonds publics pour les fonctions royales”.

«Avec la bénédiction de la Reine, les Sussex continueront de maintenir leurs patronages et associations privés. Bien qu’ils ne puissent plus représenter officiellement la Reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils font continuera de défendre les valeurs de Sa Majesté. Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres de RHS, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. »

Ce soir à Londres, pour leur troisième année consécutive, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté aux Endeavour Fund Awards annuels, qui célèbrent les réalisations des anciens combattants blessés en service qui ont pris part à des défis sportifs et d’aventure remarquables au cours de la dernière année. En choisissant de s’attaquer à ce qui semble impossible, ces hommes et ces femmes se sont non seulement fixé des objectifs, mais ont également inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ces prix annuels rassemblent le duc et la duchesse aux côtés de blessés, de blessés et de malades du service militaire et d’anciens combattants ainsi que de leurs familles, amis et partisans de la communauté militaire. Le duc, qui a fondé le @EndeavourFund, a parlé dans la nuit: • «Le Fonds Endeavour est venu de voir le trou béant qui peut être laissé après avoir enlevé cet uniforme. Le pouvoir que le sport et le défi aventureux jouent dans la récupération, oui; mais surtout – la chance de faire à nouveau partie d’une équipe tout en essayant de relever des défis impensables – comme si se faire tirer dessus ou exploser n’était pas suffisant, vous continuez d’impressionner, d’inspirer et de contester ce que signifie changer une vie. blessure.” • Depuis son lancement en 2012, le Fonds Endeavour a soutenu 108 projets qui ont directement aidé plus de 6 000 blessés en service. Félicitations à tous ceux qui ont participé aux efforts au cours de la dernière année et ont inspiré les autres à repousser les limites de ce qui est possible! #EndeavorFundAwards

Après un an, cette dynamique sera réévaluée pour s’assurer qu’elle fonctionne toujours pour toutes les parties concernées.

Comment vont le prince Harry et la reine maintenant?

Récemment, le prince Harry et Meghan sont revenus au Royaume-Uni pour un certain nombre d’engagements et d’apparitions avant de se retirer officiellement de leurs fonctions.

Harry s’est adressé aux participants aux Endeavour Fund Awards et a exprimé sa joie d’être de retour en Angleterre.

“Meghan et moi sommes si heureux d’être de retour ici avec vous, pour célébrer chacun de vous pour vos réalisations, votre service et votre résilience”, a-t-il déclaré. «Pour certains, la communauté militaire représente une fraternité ou une fraternité qu’aucune autre organisation ne peut fournir, et pour d’autres, c’est un mode de vie que vous ne voulez jamais quitter. Pour beaucoup d’entre nous, c’est les deux. “

Mais il s’est assuré de renforcer à quel point il était et est toujours dévoué à sa grand-mère avant de terminer son discours.

«Être en mesure de servir Queen and Country est quelque chose dont nous sommes tous fiers à juste titre, et cela ne nous quitte jamais. Une fois servi, toujours au service! ” il a dit.