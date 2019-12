La relation de Dwight et Angela était-elle toxique?

Cela fait presque sept ans que The Office a diffusé pour la première fois son dernier épisode en 2013, et les personnages Dwight et Angela vivent dans nos mémoires en tant que couple marié.

Mais avec le mensonge, la tricherie et l'homicide félin qui se sont produits, nous ne pouvons pas nous empêcher de demander: «La relation d'Angela et de Dwight était-elle toxique?» Screen Rant constate que leur relation contient certainement des éléments toxiques.

Lisez la suite pour trouver les événements de la série qui nous amènent à nous demander si les manigances toxiques de Dwight et Angela mèneraient à un bonheur éternel dans la vie réelle.

Dwight et Angela se sont faufilés pendant des années

Rainn Wilson en tant que Dwight Schrute | Banque de photos Chris Haston / NBC / NBCU

Comme le note Screen Rant, Dwight et Angela cachent leur relation au reste de leurs collègues depuis la saison 2, même quand il n'y a pas de liaison – ce qui est assez malsain. Ils vont ensuite aux extrêmes pendant deux saisons de plus pour garder la relation secrète.

Jim voit accidentellement Dwight et Angela ensemble dans la saison 2 le jour où elle lui offre un jouet à tête branlante. Et plus tard, quelques personnages viennent découvrir leur relation dans la saison 4.

Phyllis découvre la relation et utilise sa découverte pour faire chanter Angela; et Jim et Pam se faufilent pour une sieste dans l'entrepôt et entendent Dwight et Angela ensemble – jusqu'à ce que tout le bureau le découvre avant la fin de la saison quatre.

Angela voit Dwight en trompant Andy et le sénateur

Dwight et Angela se rencontrent secrètement pendant qu'Angela sort avec Dwight. En fait, à un moment donné, Dwight suggère qu'Angela et Andy se marient sur sa ferme. Il fait décorer la grange pour la cérémonie.

Il incite ensuite Andy à signer un certificat de mariage lors de la «répétition», tandis qu'il prend la place d'Andy et échange des vœux avec Angela. En réalité, le ministre, qui ne parle que l'allemand, organise la cérémonie pour de vrai et épouse effectivement Dwight et Angela sous les faux prétextes de Dwight.

Plus tard, Angela et Dwight continuent de se voir périodiquement pendant sa fréquentation et son mariage avec le sénateur d'État Robert Lipton.

L'identité du père du bébé d'Angela

Finalement, Angela conçoit un bébé alors qu'elle sort avec un sénateur de l'État. L'énorme bébé a bien dépassé l'âge prévu de l'enfant, et ses caractéristiques «Schrute» permettent à tout le monde de savoir que Dwight est le père.

Même lorsque Dwight passe un test ADN, une chance pour Angela et Dwight de parler du père de l'enfant et de toute leur affaire, Angela ne parvient pas à se dévoiler.

On soupçonne qu'elle substitue un échantillon d'ADN de la couche du bébé de Pam à un échantillon de son enfant, assurant que les résultats montreront que Dwight n'est pas le père. Vers la fin de la saison neuf, cependant, Angela admet finalement à Dwight qu'il est bien le père de son bébé.

La dissimulation de la miséricorde

Lorsqu'il s'assoit pour Angela, le chat est tellement malade que Dwight essaie d'administrer une miséricorde avec Benadryl. Lorsque l'acte est terminé, il met Sprinkles dans le congélateur en pensant que le chat est déjà passé.

Mais quand Angela découvre des marques de griffes à l'intérieur du congélateur, elle se rend compte que Dwight a tué son chat.

Vraiment bouleversée, elle rompt avec lui, pour finalement se remettre ensemble et l'épouser. Dans la vraie vie, ce que Dwight a fait à Sprinkles déclencherait des alarmes pour les psychologues, les forces de l'ordre et les militants des droits des animaux, conduisant à des enquêtes, à des amendes et éventuellement à des peines de prison.

Mariage de Dwight et Angela: rachat?

Dans la finale de la saison 9 de The Office, il semble qu'un bon mariage à l'ancienne unira les vrais amoureux Dwight et Angela, et qu'en dépit de leurs comportements trompeurs dans le passé, ils seront rachetés par l'amour.

Alors qu'Angela se prépare pour le mariage, elle dit à Pam qu'elle se sent si ouverte et positive de nos jours, et qu'elle sait que le mariage est parfait. Le mariage a lieu pour de vrai, en plein air, avec la bénédiction de chacun. Les téléspectateurs ont le sentiment que ce mariage va durer.

Malheureusement, dans la vraie vie, une telle traînée de tromperie engendre rarement une fin heureuse, et une vraie relation entre quelqu'un comme Dwight et Angela, se terminerait très probablement par un échec – et un décompte des corps.