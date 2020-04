La relation entre Ben Affleck et Ana de Armas est appelée par les fans pour son coup de pub massif

Ben Affleck n’est pas connu pour être ouvert sur sa vie, mais ces derniers temps, il semble que sa nouvelle relation soit assez «là-bas» en termes de couverture médiatique. Certains fans sont convaincus que la relation d’Affleck avec Ana de Armas est une cascade de relations publiques superficielle.

Comment la relation entre Ben Affleck et Ana de Armas a commencé une relation a commencé

Ben Affleck | Anthony Harvey / .

La paire joue ensemble dans un thriller à venir, Deep Water, qui devrait sortir en salles en novembre 2020. Le film a été tourné l’année dernière, quand Affleck et de Armas “avaient une connexion instantanée” selon une source pour People Magazine. Depuis lors, le couple a pris des vacances dans le pays natal de Armas, Cuba et dans d’autres destinations d’Amérique latine, tout en se faisant photographier.

Pourquoi la relation est discutable

Même si Affleck et de Armas ont fait de leur mieux pour montrer au PDA – comme leur promenade avec le chien de Armas, des rendez-vous au café publics et une promenade sur la plage avec les compétences de prise de photo d’Affleck – la publicité est tellement hors de caractère pour Affleck que les fans ne croient pas que leur amour est réel. Affleck a réussi à rester sous le radar ces dernières années, donc son apparition soudaine et sa prise de vue semblent au mieux intentionnelles.

Dans les commentaires, certains utilisateurs d’Instagram ont même accusé de Armas d’utiliser Affleck pour atteindre une «renommée internationale». Quant à leur volonté d’être rendu public pendant la pandémie de COVID-19, un utilisateur de Twitter a impitoyablement déclaré qu’il “espère qu’ils attraperont quelque chose”.

j’espère honnêtement ben affleck et ana de armas attraper quelque chose car ils veulent agir comme des chercheurs d’attention assoiffés pour leur cascadeur pathétique

– Restez fort (@ShivRoyRoman) 2 avril 2020

L’actrice de 31 ans a eu deux relations privées précédentes qui étaient différentes de sa relation actuelle, perçue publiquement, alors qui peut blâmer les fans de penser que c’est un coup de pub? En 2010, de Armas a commencé une relation avec elle qui deviendra bientôt son mari, Marc Clotet. Le couple a divorcé en 2013. Clotet avait 8 ans son aîné, mais Affleck a 16 ans son aîné, et ça se voit.

Bien qu’il semble que de Armas aime les hommes plus âgés qu’elle, cela ressemble à la première relation qu’elle a eue avec quelqu’un qui semble activement plus âgé. Affleck est un bel homme, mais par rapport aux ex de Armas, il ne ressemble pas à son type. Des pensées comme celle-ci pourraient également être une raison pour les fans de penser qu’en dehors du film, les deux n’ont rien en commun. Les apparences ne sont pas tout et cette relation peut en fait être réelle, mais il y a plus de correspondances pour l’argument du coup publicitaire que pour le véritable argument d’amour.

Quant à Clotet, l’ex-mari de de Armas: il a réussi sa vie, se marie et a deux enfants.

Leur relation est-elle pour les relations publiques?

Les fans ont observé qu’Affleck et de Armas ont beaucoup à gagner en se présentant comme étant dans une relation. Affleck a récemment effectué une tournée «d’excuses» non officielle pour restaurer sa réputation. Quoi de mieux pour soutenir son retour qu’une relation stable avec une actrice montante et talentueuse?

Quant à de Armas, son talent est indéniable et les critiques apprécient son talent. Cela dit, la vraie célébrité n’est pas liée au talent. Rester pertinent et côtoyer les A-listers ne ferait qu’augmenter sa renommée croissante.

Que la relation soit pour les relations publiques ou non, le couple a définitivement fait la une des journaux, ce qui fera de leur film un week-end d’ouverture à succès.