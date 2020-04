La relation tendue entre Lisa Bonet et Bill Cosby pendant «The Cosby Show» et «A Different World» et comment elle se sent aujourd’hui

Lisa Bonet a toujours été l’une des beautés préférées des États-Unis. Ses serrures luxueuses et son style libre se distinguent des autres starlettes hollywoodiennes de son époque et elle reste une icône à part entière. Bonet est surtout connue pour son rôle d’enfant de Cosby sous le règne de Bill Cosby en tant que «papa préféré des États-Unis».

Mais les initiés ont toujours soutenu que Cosby avait une relation litigieuse avec sa fille à la télévision car Bonet était considéré comme un rebelle du groupe, une relation qu’il ne pouvait pas contrôler. Bien qu’elle soit une favorite de la série, il a été largement rapporté que son expérience sur The Cosby Show et ses retombées ultérieures étaient moins qu’agréables grâce au besoin de puissance de Cosby.

Lisa Bonet a joué à la fois sur “The Cosby Show” et “A Different World”

Bonet a joué Denise Huxtable, le deuxième enfant de la famille Cosby. Tout comme son personnage réel, elle est un esprit libre. Elle a du mal avec ses études, a souvent du mal à se concentrer et ne peut pas se contenter d’une chose car ses intérêts changent constamment.

Pendant le temps de Denise sur A Different World, sa transition au collège s’avère difficile. Elle se débat avec les finances, ses notes et a l’impression de ne pas s’intégrer. Elle finit par quitter l’université et se rend en Afrique où elle rencontre son futur mari avant de retourner au Cosby Show.

La relation tendue entre Bill Cosby et Lisa Bonet

Bonet s’entendait avec ses co-stars mais selon les anciens rapports et le E! Véritable histoire hollywoodienne de la série, Cosby est souvent devenu agité avec Bonet car il la considérait comme non professionnelle et rebelle. Elle aurait été en retard à plusieurs reprises et mal préparée, laissant Cosby dans une situation désavantageuse en raison de son exigence d’excellence.

Voir ce post sur Instagram Un monde différent était à l’origine centré sur Denise Huxtable et la vie des étudiants du Hillman College, un collège fictif historiquement noir en Virginie. Il a été inspiré par la vie étudiante des collèges et universités historiquement noirs. Denise Huxtable, originaire de Brooklyn, et fille des anciens Hillman Cliff et Clair. Elle s’est inscrite et a été colocataires avec Maggie et Jaleesa au cours de sa deuxième année. Denise était une pauvre étudiante qui a souvent tergiversé et avait du mal à gérer son temps et son argent. Elle n’aimait pas Whitley Gilbert et a enduré le béguin de Dwayne Wayne pour elle. Elle a quitté Hillman à la fin de sa deuxième année pour voyager en Afrique. Elle est réapparue une fois dans la saison trois pour donner à Dwayne la fermeture de son béguin. Maggie Lauten était une «gamine militaire» et une major en journalisme, elle est l’une des rares étudiantes blanches à Hillman à prédominance afro-américaine. Elle a été transférée à Hillman au début de sa deuxième année et était colocataire avec Denise et Jaleesa. Maggie était une douce , bien que parfois folle, fille. Quitté après la première saison. Jaleesa Vinson, originaire de Camden, New Jersey, s’est inscrite à Hillman à l’âge de 25 ans, une majeure en gestion d’entreprise, colocataire de Denise et Maggie pendant sa deuxième année, a travaillé à temps partiel au Hillman bibliothèque, directeur adjoint du dortoir de Gilbert Hall, en vacances en Grèce avec Maggie durant l’été 1988. Disparu après la saison 5. #adifferentworld #lisabonet #marisatomei #dawnnlewis #denisehuxtable #maggielauten #jaleesavinson #differentworld #cosbyshow #college #beautiful nostalgie #photooftheday #classic #tv #instagood #retro #pop #comedy #tbt #classictv # 80s #fashion #style #eighties #flashback #wayback #love #oldschool Un post partagé par RetroPopTripper (@retropoptripper) le 15 avril 2020 à 11h12 PDT

Alors que Bonet vieillissait hors de la maison Cosby, Cosby pensait qu’il était juste que son personnage fréquente l’université alors qu’il continuait à pousser le récit des familles noires instruites. Ainsi, elle a été transférée au casting de A Different World pour suivre son expérience collégiale et sa maturité. Bonet, cependant, ne semblait pas enthousiasmé par le rôle.

Dans une interview de 1986 avec David Letterman dans la promotion de la série et son premier rôle au cinéma, Bonet n’était pas enthousiaste. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait accepté ce rôle, elle a répondu: «Ils me l’ont dit?» Elle a ensuite parlé de la prémisse de l’émission, expliquant: «Eh bien, ça s’appelle Hillman et ce n’est pas très original. Il s’agit d’enfants au collège. “

Dans la même interview, Letterman lui a posé des questions sur son rôle dans Angel Heart, dans lequel Bonet a filmé une scène de nu. Cosby n’a apparemment pas approuvé le rôle, bien qu’il ait admis plus tard qu’il lui avait conseillé de le prendre pour montrer son soutien. Malgré son soutien, il aurait refusé de voir le film

Dans une interview accordée à Newsweek en 1987, Cosby n’a pas hésité à dire que le film était désagréable, en disant: «C’est un film réalisé par l’Amérique blanche qui a moulé une fille noire, lui a donné des choses vaudou à faire et à avoir des relations sexuelles.»

Bonet, d’autre part, a estimé que le rôle était un bon pivot, révélant dans sa couverture topless pour Interview la même année, “Mon obligation n’était pas envers Denise. Je me sentais obligé envers moi-même et ma carrière. »

Cosby a révélé que les changements de carrière de Bonet pourraient avoir une influence négative sur les jeunes téléspectateurs de The Cosby Show.

Les choses se sont de plus en plus tendues lorsque Bonet a épousé Lenny Kravitz et est tombée enceinte de leur fille pendant le tournage de A Different World. Le producteur de l’émission a suggéré d’inclure la grossesse de Denise dans le scénario, comme d’autres pourraient le raconter, mais Cosby a refusé, affirmant que “Lisa Bonet est enceinte, pas Denise”. Bonet a été licencié de la série.

Bonet a été réembauché pour The Cosby Show car Cosby comprenait l’amour des fans pour le personnage et qu’il ne pouvait pas simplement se débarrasser de sa fille dans le script. Elle est revenue dans la série en tant que belle-mère mariée, mais son rôle est devenu plus minimal au fil du temps. Sa dernière apparition dans la série remonte à 1991. Cosby a prétendu plus tard que Bonet avait été licencié pour avoir dépassé le matériel.

Que pense Lisa Bonet de Bill Cosby aujourd’hui?

Bonet a gardé ses distances avec sa famille Cosby, révélant que même si elle aimait ses frères et sœurs de télévision dans une interview de 1992 avec Arsenio Hall, cela faisait un moment qu’elle n’avait eu aucun contact avec la distribution.

Flash à l’époque du scandale des crimes sexuels de Cosby et Bonet a dit peu de choses, mais il suffisait aux fans d’interpréter comme son aversion potentielle pour la star en disgrâce.

«Il n’y avait que de l’énergie. Et ce type d’énergie d’ombre sinistre ne peut pas être caché », a-t-elle déclaré dans une interview avec PORTEREdit. «Si j’avais autre chose à révéler [about witnessing any of Cosby’s alleged sexual misconduct] alors cela serait arrivé il y a longtemps. C’est ma nature. La vérité vous libèrera.”

Bonet aime son temps maintenant en tant que mère de trois enfants et épouse de la star d’Aquaman Jason Momoa.