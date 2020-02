La renaissance de «La famille fière» reçoit une commande officielle de Disney + – Voici tout ce que nous savons

Il y avait eu des rumeurs depuis des mois que The Proud Family reviendrait pour Disney +. Maintenant, le service de streaming a officiellement confirmé la nouvelle que la série revival The Proud Family: Louder and Prouder avance à toute vapeur.

Concept art «La famille fière: plus fort et plus fier» | Disney +

Les casques d’origine sont de retour

La nouvelle série est actuellement en production à Disney Television Animation par le créateur de la série Bruce W. Smith et le producteur exécutif Ralph Farquhar. Les deux ont barré la série originale. Pour la renaissance, ils sont de retour avec Calvin Brown, Jr., qui est le co-producteur exécutif et l’éditeur de l’histoire de l’émission.

«Dans notre esprit, la série ne s’est jamais vraiment éteinte, car il nous restait encore des tonnes d’histoires à raconter. C’est le moment idéal pour ramener ce spectacle, et nous avons hâte d’emmener les fans, anciens et nouveaux, dans ce voyage avec nous », ont déclaré Smith et Farquhar dans la déclaration conjointe reçue par Showbiz Cheat Sheet.

L’émission semble reprendre là où elle s’était arrêtée, faisant la chronique de Penny Proud et de ce que Disney + appelle sa «famille folle» et «son équipe fidèle».

Agnes Chu, vice-présidente senior du contenu chez Disney +, a déclaré dans le communiqué: «L’humour et les histoires relatables de la série sont toujours aussi pertinents pour le public aujourd’hui. Notre public a adoré redécouvrir leurs épisodes préférés de «The Proud Family», et nous sommes ravis que Bruce, Ralph, Calvin et le casting de retour créent de nouvelles histoires pour leur nouvelle maison sur Disney +. »

La plupart de la distribution originale est confirmée

Confirmés par Disney + pour revenir dans leurs rôles d’origine sont les membres de la distribution précédents Kyla Pratt comme Penny Proud, Tommy Davidson comme Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker comme Trudy Proud, Jo Marie Payton comme Suga Mama, Karen Malina White comme Dijonay Jones, Soleil Moon Frye comme Zoey Howzer et Alisa Reyes comme LaCienega Boulevardez. En outre, Cedric the Entertainer sera de retour en tant qu’oncle Bobby Proud.

Plus particulièrement absent, Orlando Brown, qui a exprimé Sticky Webb dans la série originale. Brown a traversé beaucoup de choses dans sa vie personnelle et sa toxicomanie fait la une des journaux des journaux depuis plusieurs années.

Quelques personnages mineurs n’ont pas été confirmés, mais des personnages espèrent sûrement que plus de gens reviendront, comme Aries Spears comme Wizard Kelly, Carlos Mencia comme Felix Boulevardez et Maria Canals-Barrera comme Sunset Boulevardez.

La date de première officielle de la série revival n’est pas encore connue, mais vous devriez vous y attendre au cours de la prochaine année sur Disney +.