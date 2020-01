La réponse de Greta Thunberg au pain de viande montre pourquoi elle est un héros du changement climatique

À 16 ans, la suédoise Greta Thunberg est devenue une militante célèbre pour avoir protesté contre le changement climatique. Thunberg a mené des manifestations au Parlement suédois pour exiger que son gouvernement prenne des mesures pour faire face à la crise climatique. Elle a inspiré des gens du monde entier, y compris d’autres enfants comme elle, à s’impliquer, mais pas des gens comme Meat Loaf. Plus sur cela plus tard.

Time Magazine a nommé Greta Thunberg la personne de l’année, attirant davantage l’attention sur ses efforts déjà prolifiques. Avec une grande notoriété vient aussi la critique. Donald Trump a tweeté contre Thurnberg et Joe Rogen s’est plaint de son émission selon laquelle elle était trop jeune pour être la personne de l’année. Tout au long de la tempête de célébrités, Thunberg a été un acte de classe et elle a montré le même traitement à Meat Loaf.

Le pain de viande ne croit pas Greta Thunberg mais ce n’est pas tout

Le Daily Mail a publié une interview avec Meat Loaf le 1er janvier. Le chanteur faisait la promotion d’une nouvelle ligne de nourriture végétalienne, mais le journaliste lui a posé des questions sur Donald Trump, puisque Meat Loaf était un candidat à The Celebrity Apprentice. Au lieu de s’adresser directement au président, Meat Loaf a parlé de Greta Thunberg.

“Je ressens pour ce Greta”, a déclaré Meat Loaf. “Elle a subi un lavage de cerveau en pensant qu’il y a des changements climatiques et qu’il n’y en a pas. Elle n’a rien fait de mal mais elle a été forcée de penser que ce qu’elle dit est vrai. “

Greta Thunberg a déjà répondu aux critiques

Lorsque vous êtes un activiste social international et la personne de l’année de Time Magazine, vous vous habituez à gérer les critiques. Greta Thunberg a toujours pris la grande route. Lorsque Donald Trump a critiqué sa gestion de la colère, Thunberg a mis à jour sa biographie Twitter.

“Une adolescente travaillant sur son problème de gestion de la colère”, indique la mise à jour. “Actuellement, je me détends et je regarde un bon vieux film à l’ancienne avec un ami.”

Sa réponse à Meat Loaf valait la peine d’attendre

Le Daily Mail a diffusé l’interview de Meat Loaf le 1er janvier. Tout au long de la semaine, les gens ont sauté sur la défense de Greta Thunberg, confirmant sa science ou disant qu’un adulte ne devrait pas attaquer un enfant. Beaucoup se moquaient de Meat Loaf pour son nom, ou utilisaient ses paroles pour le taquiner.

Thunberg elle-même est restée silencieuse jusqu’au 6 janvier. Elle a finalement répondu dans un tweet, mais n’a pas attaqué Meat Loaf ni même se défendre.

La science est du côté de Greta Thunberg

Greta Thunberg a commencé son tweet en s’adressant au pain de viande, puis en détournant son attention. Elle ne veut pas être au centre de l’actualité. Elle souhaite que le changement climatique soit la priorité de chacun aux deux extrémités du spectre politique. Elle a écrit:

“Il ne s’agit pas de Meatloaf.

Ce n’est pas à propos de moi.

Il ne s’agit pas de ce que certaines personnes m’appellent.

Ce n’est pas une question de gauche ou de droite. “

Thunberg a partagé le graphique de Carbon Brief montrant comment les émissions ont augmenté depuis 2000. Carbon Brief suggère que les émissions doivent baisser de 15% par an pour descendre en dessous de 1,5 ° C, et il ne reste que huit ans pour éviter ce scénario. Thunberg a écrit un appel aux lecteurs de prendre des mesures avant qu’il ne soit trop tard. Elle a écrit:

– Greta Thunberg (@GretaThunberg) 6 janvier 2020

“Il s’agit de faits scientifiques.

Et que nous ne sommes pas au courant de la situation.

Si nous ne commençons pas à tout concentrer sur cela, nos objectifs seront bientôt hors de portée. »