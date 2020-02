La réunion d’amis “pourrait devenir une série en 12 parties”

2020-02-23 11:30:04

Un rapport a affirmé que la réunion des «amis» pourrait être transformée en une série en 12 parties.

Le casting de la sitcom emblématique – qui mettait en vedette Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – s’est récemment engagé dans une spéciale “ Friends ” non écrite, mais un initié a maintenant affirmé que les cadres de la télévision lorgnent un Série en 12 parties en 2021.

La source a déclaré au journal The Sun dimanche: “Cette réunion a pris 18 mois. La distribution et l’équipe ont été obligées de signer des accords de confidentialité rigides pour que tout soit aussi frais et excitant que possible.

“Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre Matthew et Jennifer en particulier de monter à bord. Mais une fois ces deux-là inscrits, les choses ont évolué assez rapidement.”

La série proposée en 12 parties pourrait valoir jusqu’à 1 milliard de dollars.

L’initié a ajouté: “Officiellement, l’accord a été signé pour un one-off. Mais l’espoir est qu’une fois que tout le monde voit à quel point il est reçu et combien il y a d’amour pour la série, une autre série sera acceptée et commandée.

“Si cela se produit, les agents se lècheront les lèvres. Ce sera le genre de jour de paie sur petit écran qui n’a jamais été vu. Y compris les droits de diffusion en continu, les frais de distribution, les retombées et le merchandising, cela pourrait être le premier milliard de télévision contrat de livre. ”

La réunion des «amis» a récemment été confirmée par la distribution étoilée via les médias sociaux.

Ils ont tous partagé une photo d’eux-mêmes ensemble, et ont posté la même légende, qui a simplement déclaré “ça se passe” et a étiqueté leurs co-stars, et HBO Max.

La sitcom – qui a été diffusée pour la première fois de 1994 à 2004, pendant dix saisons – était l’une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps, remportant de nombreux prix lors de sa diffusion originale.

