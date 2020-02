La réunion des Oscars de Shonda Rhimes et Sandra Oh incite les fans à implorer le retour de Cristina Yang

Près de six ans se sont écoulés depuis que Sandra Oh a joué Cristina Yang dans le drame médical à succès de Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy. Mais les fans n’ont pas encore perdu espoir sur le retour de l’acteur.

Depuis qu’il a quitté Grey’s Anatomy dans la saison 10. Oh a évolué. Elle joue actuellement le rôle principal dans Killing Eve de la BBC. Pendant ce temps, la série ABC a continué de prospérer, renouvelée tout au long de la saison 17. Le personnage d’Oh est également apparu via des messages texte à Meredith Gray (Ellen Pompeo) dans les derniers épisodes. Et puis l’extraordinaire s’est produit.

Lors d’une after-party aux Oscars, Rhimes et Oh se sont réunis. Donc, naturellement, lorsque le créateur de la série a publié les reçus sur Instagram et Twitter, les fans de Grey’s Anatomy ne pouvaient que mendier le retour de Cristina.

La créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, publie une photo avec Sandra Oh sur Instagram et Twitter

Le 9 février, des acteurs clés de l’industrie du divertissement se sont réunis au Dolby Theatre de Los Angeles pour les 92e Academy Awards. Puis, après la cérémonie de trois heures, Vanity Fair a tenu sa soirée annuelle des Oscars à Beverly Hills.

Pour les fans à la maison, les affaires se sont déroulées comme d’habitude. Les stars ont stupéfait tout le monde avec des looks plus tapis rouge. Mais l’après-midi suivant, le 10 février, Rhimes a livré un cadeau inattendu aux téléspectateurs de Grey’s Anatomy sur les réseaux sociaux.

Sur une photo sur Twitter et Instagram, Rhimes a posé avec Oh à la soirée des Oscars de Vanity Fair. Rhimes a légendé la photo de la réunion avec un simple emoji de cœur. Et bien sûr, la photo a fait que tous les fans de Grey souhaitaient être une mouche sur le mur lors de la fête.

Les fans de “Grey’s Anatomy” répondent aux retrouvailles de Shonda Rhimes et Sandra Oh

Après que Rhimes a posté la photo avec Oh, les fans de Grey’s Anatomy ont jailli de la réunion.

“Quelqu’un page cardio, cette photo m’a dans vfib”, a commenté la page Instagram de Shondaland.

“Oui !!!”, a écrit Kevin McKidd – qui joue Owen Hunt -, ajoutant une ligne d’émojis cardiaques.

Mais excitation à part, la photo de Rhimes avec Oh signifie-t-elle nécessairement quelque chose en ce qui concerne le retour de Cristina sur Grey’s Anatomy? Tout le monde veut y arriver.

“J’espère que le caméo d’un Grey a été discuté”, a écrit un fan sur Instagram.

“Mon rêve est que Sandra revienne pour un épisode ou deux de Grey”, a commenté un autre fan.

Sandra Oh reviendra-t-elle en tant que Cristina Yang dans ‘Grey’s Anatomy’?

Pour l’instant, il semble que la relation entre Oh et Rhimes reste forte, même des années après Grey’s Anatomy. En plus de leurs retrouvailles à l’après-soirée des Oscars, Rhimes a écrit le reportage d’Oh «Most Influential People» dans le numéro d’avril 2019 de Time Magazine. Mais même ainsi, les fans devront simplement attendre et voir si Cristina retourne au Grey Sloan Memorial.

Quand Oh a quitté Grey’s Anatomy en 2013, elle a déclaré à TVLine qu’elle «adorerait revenir» pour la finale de la série. Cependant, lors d’une conversation avec Extra en avril 2019, l’actrice a révélé qu’elle ne pourrait pas reprendre son rôle. La publication a demandé à Oh si elle retournerait à Grey’s Anatomy si on lui demandait de faire un caméo et l’actrice a répondu «Non».

“Créativement, vous avez évolué”, a déclaré Oh. “Et pendant que je sais, et j’apprécie profondément – parce que je peux le sentir des fans, combien ils aiment Cristina et comment le spectacle maintient Cristina en vie – pour moi, Killing Eve est ma maison maintenant.”

Elle a poursuivi: “C’est là que je suis … Je suis Eve et c’est là que je prévois de rester aussi longtemps que le spectacle m’aura. Et c’est vraiment là que je veux être. “

