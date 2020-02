La réunion spéciale des amis arrive officiellement à HBO Max

Le tant attendu “Copains” Les retrouvailles sont en train de se produire, a annoncé HBO Max vendredi.

Le prochain service de streaming de WarnerMedia a confirmé la nouvelle, révélant que tous les membres principaux de la distribution se réuniront à nouveau pour “une spéciale sans titre sans titre”. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer reviendra tous pour la spéciale, qui sera filmée sur la scène sonore originale de la série sur le terrain Warner Bros. à Burbank, en Californie.

“C’est officiel, fans de Friends! Après 15 ans, neuf mois et d’innombrables demandes de fans du monde entier, nous avons maintenant les” toutes nouvelles informations “que vous attendiez”, lit-on dans le communiqué de presse. “Le casting des Amis se réunira exclusivement pour une spéciale sans titre sans titre pour HBO Max, l’offre directe aux consommateurs de WarnerMedia qui débutera en mai 2020.”

Parallèlement à la réunion spéciale, les 236 épisodes de la sitcom seront également disponibles pour les abonnés lors du lancement du service.

“Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé avec toute la bibliothèque Friends”, Kevin Reilly, Le responsable du contenu, HBO Max et le président de TBS, TNT et truTV ont déclaré dans un communiqué.

“J’ai pris connaissance de Friends au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de la voir se développer avec les téléspectateurs génération après génération”, a-t-il poursuivi. “Il s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux.”