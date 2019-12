La robe de mariée de Hilary Duff est “ de quoi les rêves sont faits '', mais elle ne l'a presque pas eu à temps

Hé maintenant, hé maintenant… voilà de quoi sont faits les rêves! Hilary Duff s'est officiellement mariée le 22 décembre 2019 et sa robe de mariée sort du film. le Lizzie McGuire L'actrice a fait le nœud lors d'une cérémonie intime chez elle à Los Angeles, en Californie. La femme de 32 ans a épousé son mari, Matthew Koma, qui est un auteur-compositeur et producteur bien connu. Le couple partage également une fille de 14 mois, Banks. Dans la vraie mode Duff, le mariage était plein de style et sa robe de mariée ne faisait pas exception. Mais, sa robe sur mesure n'a presque pas pu arriver à temps pour le mariage.

Hilary Duff | Photo par: Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Avant son mariage, Duff a filmé une vidéo spéciale pour Vogue donnant des détails intimes sur sa robe de mariée et la proposition de Koma. le Plus jeune L'actrice a également partagé une courte vidéo sur sa page Instagram. «J'ai vraiment apprécié de filmer cela avec @voguemagazine 👰🏼 ♥ ️, tellement amusant de parler de ma belle robe et de comment elle est arrivée!», A partagé la chanteuse «Come Clean» avec enthousiasme.

Comment Hilary Duff a choisi la créatrice pour sa robe de mariée

Dans la vidéo, Duff se souvient de la façon dont elle a choisi Jenny Packham comme créatrice chanceuse pour sa superbe robe de mariée. «Je me suis assis avec ma styliste, Jessica Paster, et nous sommes passés par de nombreux designers et avons regardé leur esthétique, et ensemble nous nous sommes installés sur Jenny. Son travail est si beau », jaillit Duff dans la vidéo, complimentant la créatrice qui a également conçu des pièces personnalisées pour Kate Middleton, duchesse de Cambridge.

Pendant des mois, Duff, Paster et Packham ont échangé des idées et des croquis dans les deux sens afin de trouver la robe parfaite pour le mariage de Duff avec Koma. Duff et Packham n'avaient pas travaillé ensemble auparavant, mais cela n'a pas empêché le créateur de travailler sans relâche pour créer une robe de mariée que l'actrice adorerait. Le produit fini était une robe ivoire incroyablement unique en crêpe stretch pour une coupe extrêmement élégante et confortable. Bien que la conception soit de nature plus simple, elle comporte plusieurs détails qui en font un produit phare. Certains de ces détails incluent plus de 100 boutons ainsi que des épaulettes de selle et une jupe en queue de poisson.

L'actrice ne voudrait pas se marier dans autre chose

Le résultat final était une robe qui était simple mais structurée et exactement ce que Duff avait imaginé pour elle-même, même si elle était inattendue pour ses fans. «Je pense que lorsque beaucoup d'entre nous pensent à Hilary Duff, nous imaginons probablement qu'elle va porter une énorme robe de conte de fées, et elle porte aussi beaucoup de choses sans bretelles. Je pense donc que cette robe est tout à fait une déclaration d'elle faisant quelque chose de surprenant et d'inattendu », a expliqué Packham à propos de la robe de mariée.

Comment Duff a choisi d'honorer son mari

Duff a également mentionné qu'elle gardait son mari à l'esprit lorsqu'elle aidait à concevoir sa robe de mariée parfaite. «Matthew est très simple, et je voulais vraiment honorer cela. Je veux vraiment me sentir comme moi, mais aussi comment j'imaginais qu'il me verrait. Le résultat final de ce que nous avons trouvé, avec Jenny, est exactement la façon dont je voulais qu'il me voie. Je pense que c'est ainsi qu'il envisagerait ce à quoi je ressemblerais en tant que mariée. C'est vraiment spécial ", Lizzie McGuire star de cinéma ajoutée.

La robe n'a presque pas pu arriver à temps pour le mariage

Mais, même si Duff a pu porter sa robe de rêve le jour de son mariage, elle est presque allée chercher autre chose. Malheureusement, la robe, fabriquée à Londres, est restée coincée dans les douanes pendant un certain temps. En fait, c'était à l'étranger depuis si longtemps que les Duff ont commencé à se demander s'il arriverait à temps pour le mariage. "Ma robe était coincée à Londres et je ris comme" Jess devrions-nous aller faire du shopping, ou est-ce que ça va être ici? "Elle était comme" Tu fermes la bouche. Ça va être ici », a plaisanté Duff. Heureusement, pour toutes les parties impliquées, la robe est arrivée saine et sauve avec une robe sur mesure pour sa fille. Nous félicitons Duff, Koma et leurs enfants et leur souhaitons tout le meilleur.