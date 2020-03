La romance de Kaley Cuoco et Karl Cook “ n’était pas le coup de foudre ”

2020-03-10 13:30:06

Selon Kaley Cuoco, sa relation avec Karl Cook n’était pas un cas de “coup de foudre”.

L’actrice de 34 ans – qui est surtout connue pour son rôle principal dans “The Big Bang Theory” – a admis que son attirance pour la cavalière de 29 ans a mis du temps à évoluer après une première rencontre “bizarre”.

Kaley – qui a fait le lien avec Karl en 2018, après avoir été marié à la star du tennis Ryan Sweeting – a déclaré à Us Weekly: “Je ne pense pas que ce fut le coup de foudre pour nous.

“Nous nous étions rencontrés et c’était comme une réunion bizarre. Cela s’est produit plus tard.”

Kaley pense que l’histoire de sa romance réelle représente un contraste frappant avec la série Netflix “ Love Is Blind ”, où les couples se fiancent sans jamais se voir.

La beauté blonde pense que la série sert d ‘”expérience cool” – mais elle ne pouvait pas imaginer faire quelque chose de similaire.

Elle a dit: “Je dois vraiment vous voir. Je dois vous voir … Vous devez me voir. C’est juste une insécurité pure de, comme, aimez-vous ce que vous voyez?”

Pendant ce temps, Kaley a précédemment avoué qu’elle aime avoir une «vie séparée» de son mari.

La star hollywoodienne pense que sa relation fonctionne si bien parce qu’ils se permettent mutuellement de faire ce qu’ils veulent.

Elle a déclaré: “J’ai la meilleure relation avec Karl. Nous sommes si heureux et oui, mais oui, nous avons des vies séparées, puis nos vies se rejoignent et il me soutient tellement.

“Il me laisse être moi et je le laisse être lui. Nous avons décidé très tôt.”

Kaley n’a pas envie de précipiter les choses parce qu’elle veut que leur romance dure pour toujours.

Elle a expliqué: “Je n’ai évidemment jamais été dans une meilleure relation et je veux que cela dure le reste de ma vie, donc en quelque sorte, nous allons lentement.”

