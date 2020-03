La route que prendra Kevin Feige pour intégrer les X-Men dans le MCU: le chemin le plus probable

Comment et quand les X-Men rejoindront-ils l’univers cinématographique Marvel? Telle a été la question au cœur des discussions sur le thème de Marvel depuis que la fusion Fox / Disney a placé Wolverine et le professeur X sous l’égide de Disney. Bien qu’imaginer les X-Men dans le MCU ne soit pas nécessairement difficile, une certaine attention aux détails est obligatoire – une attention aux détails qui évite complètement le mimétisme du renard, ainsi qu’une logique narrative qui s’inscrit dans la chronologie complexe actuelle du MCU et le futur multivers.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a participé aujourd’hui à la présentation de Walt Disney Studios au Disney’s D23 EXPO | Jesse Grant / . pour Disney

Déterminer comment Kevin Feige introduira les X-Men est double (au minimum), car vous devez tenir compte de la façon dont ils apparaîtront – saupoudrés un à la fois ou en masse – et qui il choisira de porter la torche mutante. Commençons donc par la première question.

1. Les X-Men viendront jouer un à la fois

Considérant que Disney vient d’accéder aux X-Men, l’univers cinématographique Marvel n’a pas laissé de traces concernant leur existence. En d’autres termes, où sont passés les mutants tout ce temps? Où étaient-ils lorsque la planète Terre (et d’autres planètes) étaient en crise maintes et maintes fois?

Si Marvel Studios introduit des mutants avec parcimonie (et n’implique pas une énorme race de mutants en tandem) – il est possible de concevoir une histoire d’origine qui explique l’absence d’un personnage particulier à chaque tour. Les histoires d’origine peuvent être bricolées et jouées pour fusionner avec le paysage du MCU.

Sans oublier, des fuites suggèrent déjà cette tournure des événements avec des rumeurs selon lesquelles le docteur Strange se tournerait vers le professeur X pour former les Illuminati et le capitaine Marvel viendrait affronter Rogue dans son deuxième épisode. En d’autres termes, un mash-up X-Men, bien que destiné à être très divertissant, ne se concrétisera probablement pas avant la phase 5 ou 6 (lorsque plusieurs mutants et plusieurs backstories ont fourni la base pour qu’une espèce mutante entière soit en fonctionnement à l’écran ensemble). Cette idée de mélange de X-Men nous amène à la prochaine attente plausible: les mutants destinés à être au centre de l’itération de Disney.

2. Kevin Feige veillera à ce que des mutants moins populaires portent le flambeau X-Men dans le MCU

En tant qu’initié de Marvel, Mikey Sutton a expliqué lors de la discussion sur l’entrée de Rogue dans le MCU, Disney peut faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de mettre en lumière les personnages souffrant de l’épuisement professionnel de Fox: Magneto, Wolverine, etc. En d’autres termes, Magneto n’est peut-être même pas le chef de la confrérie, et un groupe différent de mutants – précédemment mal desservis – peuvent représenter la race mutante sous Marvel Studios.

Ce qui signifie que les mutants que les fans connaissent des bandes dessinées mais qui n’en ont pas assez sur l’écran argenté peuvent être le point focal. De cette façon, le MCU garantirait un certain degré de séparation avec Fox, créant un monde X-men avec une dynamique de personnage qui lui est propre. En d’autres termes, le triangle amoureux entre Cyclope, Wolverine et Jean Gray peut ne pas en faire le grand écran cette fois-ci, ou ne pas être au centre de l’histoire des X-Men.