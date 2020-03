La routine de conditionnement physique de Carrie Underwood utilise les calories des fêtes de la meilleure façon

Carrie Underwood est une sensation de la musique country qui a sorti de nombreux singles à succès, des concerts à guichets fermés et d’innombrables records.

En plus d’avoir une carrière incroyable, Underwood est également connue pour son dévouement au fitness. Elle a une ligne de vêtements de sport appelée CALIA et a récemment publié un livre intitulé Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul et Get Strong with the Fit52 Life.

Il est clair qu’Underwood connaît une chose ou deux sur le fitness, et elle a de nombreux conseils pour aider les autres à se sentir mieux. Continuez à lire ci-dessous pour en savoir plus sur la routine de fitness de Underwood et comment elle gère les calories supplémentaires qui apparaissent inévitablement pendant les vacances.

Carrie Underwood donne la priorité au fitness et au maintien de la santé

Carrie Underwood | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU

La forme physique est une partie très importante de la vie d’Underwood. En fait, la star de 37 ans l’a même appelée sa «thérapie».

«Faire de l’exercice une priorité a changé ma vie», a écrit Underwood dans Find Your Path. «Je ne sais pas comment j’aurais pu arriver si loin sans m’entraîner pour continuer. Pour moi, le fitness est ma thérapie. C’est ma façon de me défouler. Quand tout le reste est fou dans ma vie, au moins je sais ce que je fais pendant les 45 à 90 minutes que je travaille. Ce moment est juste pour moi. “

Bien sûr, le fitness n’est pas seulement un moyen de l’aider à gérer tous les moments stressants qui l’entourent. Pour Underwood, être en forme lui permettra également d’être en meilleure santé pour ses enfants.

Elle a partagé: «Si je devais choisir la raison numéro un pour laquelle je fais de l’exercice, c’est que je veux être avec mes enfants à mesure qu’ils grandissent. Je veux les connaître en tant qu’adultes. Je veux connaître leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Je veux être cette grand-mère centenaire qui bouscule, qui l’apporte toujours. »

Carrie Underwood modifie ses séances d’entraînement pour différentes saisons et vacances

Underwood est très flexible avec ses routines d’entraînement. Elle a récemment révélé à Shape qu’elle aime écouter son corps et change sa routine en fonction de la saison.

Par exemple, Underwood a partagé qu’en hiver, elle a tendance à faire moins de cardio. Elle préfère plutôt se concentrer sur la levée de poids, d’autant plus que cela l’aidera à utiliser les calories des Fêtes pour développer ses muscles.

Pendant ce temps, pendant l’été, Underwood aime «se sentir plus légère», elle est donc plus susceptible de courir et de faire du cardio.

Carrie Underwood peut exercer n’importe où

Underwood ne dépend pas non plus d’un équipement de gym lourd pour rester en forme. Elle part souvent en tournée dans le monde entier, alors Underwood a appris à créer des séances d’entraînement avec tout ce qu’elle peut trouver.

«Je suis devenu un expert pour travailler avec rien! Je suis doué pour assembler les choses et penser: «Qu’est-ce que j’ai autour de moi que je peux utiliser?», A déclaré Underwood à Shape. “Il suffit de sortir des sentiers battus et de faire preuve de créativité.”

De plus, Underwood essaie de transporter une roue ab, des bandes de résistance ou des cordes à sauter. Ce sont des choses légères qui peuvent l’aider à faire de l’exercice à peu près n’importe où.

Carrie Underwood se concentre sur une alimentation saine au lieu de perdre du poids

Une grande partie de la condition physique consiste également à manger des aliments sains.

Underwood a été ouverte sur le fait qu’au début de sa carrière, elle avait des périodes où elle mangeait aussi peu que 800 calories par jour afin de perdre du poids. Cependant, elle a compris depuis que de telles habitudes alimentaires n’étaient pas bonnes pour son corps.

De nos jours, Underwood se soucie plus d’être en bonne santé que d’être maigre. Ses repas quotidiens comprennent beaucoup de fruits, de légumes et de protéines maigres.