La saison 10 de “American Horror Story” sera-t-elle la meilleure saison 9 à cause du retour de Sarah Paulson? (Les fans le pensent)

La série d’anthologies d’horreur de FX, American Horror Story, a été créée en 2011 et a suscité les éloges du public et des critiques. Le spectacle présente un ensemble de stars tournantes qui entrent et sortent des différentes saisons, en fonction de leurs horaires et des accords individuels avec les producteurs de spectacles.

Chaque saison, le spectacle raconte une histoire autonome avec peu ou pas de croisement entre les personnages saisonniers ou les intrigues. Sarah Paulson, qui est rapidement devenue une favorite des fans sur AHS, est apparue dans les huit premières saisons de l’émission avant de faire une pause pendant la saison 9. Les téléspectateurs n’ont pas bien réagi à son absence.

Sarah Paulson

Réactions des critiques et des fans à «AHS» sans Sarah Paulson

American Horror Story a été acclamé par la critique depuis le début. Le salon détient actuellement une bonne moyenne de 76% sur le tomomètre Rotten Tomatoes. Malgré l’absence de Paulson, la neuvième saison, baptisée AHS: 1984, est clairement la gagnante en ce qui concerne les notes élevées de la critique. Par rapport aux saisons précédentes, il occupe la première place du Tomatomètre avec 87%. La saison la moins bien notée est AHS: Hotel, qui a quand même réussi un respectable 64% sur le Tomatometer.

AHS: 1984, les fans étaient légèrement moins enthousiastes que les critiques, comme l’indique le score moyen d’approbation du public de 71%. Cela pourrait être dû en partie à l’absence de Paulson de la saison. The Independent a souligné les fans de Twitter qui ont exprimé leur consternation face à l’annonce du casting, un sujet qui a continué à évoluer tout au long de la saison.

Comme

rapporté par popbuzz.com, certains téléspectateurs ont même appelé AHS: 1984

pire saison de ma vie. ”

Il semble que le buzz négatif autour des décisions de casting aurait pu

difficile pour certains téléspectateurs d’accepter le paysage changeant du spectacle, ou d’apprécier

AHS: 1984 comme une pièce précieuse de l’univers American Horror Story.

Quoi

les fans disent-ils du retour de la saison 10 de Sarah Paulson?

Comme l’a rapporté Deadline, Paulson fait un retour dans la saison 10 d’American Horror Story. Son retour imminent a provoqué une tempête de fans sur Twitter. Cinema Blend a mis en évidence des tweets de fans purs et durs de Paulson qui sont impatients de la revoir dans l’émission. Il sera intéressant de voir si l’énergie positive qui entoure le retour de Paulson contribuera à améliorer le public et les critiques.

Paulson a doublé la bonne nouvelle en assurant aux fans qu’elle jouerait un grand rôle dans la saison 10 d’American Horror Story.

Elle a confié à The Wrap: “Je n’ai aucune idée de ce que ce sera … Mais je ne reviendrai pas en tant qu’invité, je serai un personnage central.” Les fans ne peuvent qu’espérer voir encore plus de Paulson dans les saisons futures de l’émission. FX a renouvelé American Horror Story pour trois saisons supplémentaires. L’avenir de l’émission après la saison 13 est incertain.

Où les fans peuvent-ils place Sarah Paulson?

Les partenaires de production Ryan Murphy et Brad Falchuk ont ​​créé American Horror Story et placé Paulson à l’avant-plan. Les téléspectateurs peuvent voir Paulson sur American Crime Story, un autre partenariat entre les producteurs exécutifs Murphy et Falchuk. Paulson joue également le rôle de Nurse Mildred Ratched dans la prochaine série de Netflix, Ratched, qui a été créée par Murphy et Evan Romansky. Le drame sera lancé en septembre 2020.

Au-delà des collaborations fréquentes de Paulson avec Murphy et Falchuk, elle a décroché divers rôles dans des longs métrages, dont 12 ans d’esclave, Bird Box et Glass. Avant de devenir un nom familier, Paulson a débarqué à la télévision plusieurs pièces mettant en vedette des invités et récurrentes.

