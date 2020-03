La saison 16 termine quatre épisodes plus tôt. Comment ça se termine

Les derniers épisodes de Grey’s Anatomy sont devenus assez intenses. Après une saison relativement paisible (en plus du départ aléatoire d’Alex Karev), les intrigues reprenaient enfin, mais il semblerait que tout cela s’arrête. Il y a quelques semaines, Grey’s Anatomy a annoncé qu’elle arrêterait sa production au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Malheureusement, la série n’avait pas encore filmé les quatre derniers épisodes de la saison avant de s’interrompre. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour la saison 16? Comment se dérouleront les intrigues?

Grey’s Anatomy | Christopher Willard / ABC via .

Que s’est-il passé jusqu’à présent?

Dans les épisodes qui ont précédé ce point, il s’est passé beaucoup de choses. Alex Karev a quitté sa femme Jo pour être avec son ancienne flamme, Izzie Stephens, Teddy Altman était au milieu d’une liaison avec Tom Koracik après avoir eu un bébé avec Owen Hunt, Maggie Pierce venait de rencontrer une nouvelle connexion amoureuse et Richard Webber était au bord d’une panne. Alors, comment tous ces scénarios pourraient-ils se terminer en deux semaines à la fin de la saison, le 9 avril?

Que se passe-t-il dans les derniers épisodes?

Kim Raver, qui joue Teddy, vient de faire la lumière sur la façon dont le spectacle doit faire face à devoir se terminer tôt.

«Je pense que la chose la plus importante est que nous voulons nous assurer que nous aplatissons la courbe et que tout le monde soit en sécurité, nous devons donc terminer cet épisode, car c’est celui avec lequel nous avons terminé», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. «Mais les écrivains sont si bons que [episode 21] va totalement fonctionner comme une finale, et c’est la quintessence de Grey. Vous allez rire et pleurer simultanément. “

Et même si c’est un peu une fin abrupte, les fans obtiendront apparemment certaines des réponses qu’ils attendaient.

«Vous obtiendrez certainement des réponses et vous obtiendrez certainement de nouvelles questions», a-t-elle poursuivi. “Cela va en quelque sorte fonctionner parfaitement. Je veux dire, je suis triste que nous n’ayons plus que deux concerts… mais cela signifie simplement que nous en aurons plus la saison prochaine. »

La saison ne se terminera pas dans un bel arc soigné, pas que les saisons passées aient jamais eues.

“Je ne pense pas que ça va se terminer proprement”, a-t-elle déclaré. «Il y a des choses folles à venir dans les deux prochains épisodes. Krista et moi en parlons, que nous entrons dans Teddy et comprenons pourquoi elle fait ce qu’elle fait, puis aussi, à travers le désordre, l’amener à un meilleur endroit. Je pense que ce qui est vraiment cool aussi, c’est que nous n’allons pas simplement le boucler dans un petit arc soigné, parce que ce n’est pas la vie. Je pense que ça va prendre un peu de désordre avant qu’elle ne soit plus claire. ”

Qu’est-ce que cela signifie pour la saison 17?

Grey’s Anatomy a déjà été renouvelé pour la saison 17, mais comme cette saison se termine si brusquement, la saison 17 devra reprendre à un endroit différent de celui initialement prévu.

“Peut-être qu’ils vont retravailler les scènes qu’ils ont et inclure cela … Je pense que nous avons des trucs incroyables dans la boîte”, a-t-elle poursuivi. «Je pense qu’ils utiliseront certaines de ces superbes scènes que nous avons tournées, mais je pense également qu’ils pensent peut-être que c’est une occasion de voir comment les choses se sont déroulées et où ils veulent augmenter les enjeux et ce qu’ils veulent inclure . C’est l’occasion de retravailler en quelque sorte la toile. “