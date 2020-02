La saison 17, l’épisode 16 a un délicieux groupe d’étoiles invitées

NCIS

La saison 17, épisode 16, intitulée «Ephemera», a une intrigue intéressante et un divertissement

acteur vedette. Voici ce que Showbiz Cheat Sheet sait sur le groupe de

acteurs qui ont joué aux côtés de la distribution principale.

Qui joue Arturo Amador dans ‘NCIS’ Season 17, Episode 16?

Mark Harmon, Emily Wickersham et Sean Murray sur NCIS | Eddy Chen / CBS via .

Lors de l’ouverture de la saison 17 de NCIS, épisode 16, nous

voir le chef de la marine à la retraite Arturo Amador se préparer pour ce qui semble

être une date (nous découvrirons plus tard que ce n’est pas une date). Il choisit une cravate, en vaporise

désodorisant et nourrit son chien avant de sortir. Qui est-ce

beau monsieur?

Arturo Amador est joué par l’acteur Joe Renteria. Il a fait son

premier rôle dans la série télévisée The Interns de 1970, dans laquelle il

a joué l’officier Lopez dans un épisode intitulé «Un après-midi à l’automne». Après

cela, il est apparu dans un épisode de Brackens World, dans lequel il a joué

Ramon Delgado. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1973 Toke. À partir de 2016

jusqu’en 2017, Renteria avait un rôle récurrent dans la série Queen of the South,

dans lequel il a joué Reynaldo. Ses autres rôles d’acteur incluent des apparitions dans ER,

CSI: Miami, Judging Amy et dommages collatéraux.

Qui joue le rôle de Bertha Jones-Delacroix?

K Callan assiste à l’AFI FEST 2019 présenté par Audi | Tommaso Boddi / WireImage

Bertha Jones-Delacroix, la tante courageuse de la fiancée d’Arturo,

Annie, est jouée par l’actrice K. Callan. Elle a fait ses débuts à la télévision dans un

1962 épisode de la série télévisée Route 66. Elle fait ses débuts au cinéma

dans le film de 1970 Joe. De 1979 à 1980, Callan est apparu dans la série Joe’s

Monde, dans lequel elle a joué le personnage de Katie Wabash. Ses autres rôles d’acteur

inclure des apparitions dans A Touch of Class, American Gigolo et Grey’s

Anatomie.

Qui a joué Spencer Downing?

Gregory Itzin | Rich Fury / . pour Blake et White Films

Annie avait un frère jaloux nommé Spencer. Il était le prochain

pour diriger l’entreprise de son père, mais Annie est choisie à la place. C’est plus tard

a révélé que Spencer avait empoisonné Annie avec de petites doses de thallium jusqu’à sa mort. Spencer

Downing est joué par l’acteur Gregory Itzin.

Itzin a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de Backstairs en 1979

à la Maison Blanche. Après cela, il est apparu dans un épisode de Mork & Mindy

intitulé “Dr. Morkenstein. ” Itzin a fait ses débuts au cinéma dans le film Airplane!

En 1989, l’acteur rejoint le casting de la série télévisée The Nutt House!

Ses autres rôles d’acteur incluent des apparitions dans Murphy Brown, chef de

la classe, Jake et le Fatman, Matlock, JAG,

et Hawaii Five-0.

Qui a joué le directeur adjoint Marie Stanhope?

Arturo laisse un billet et une pièce de valeur pour son collègue

et l’amie Directrice Marie Stanhope. Ce personnage est joué par l’actrice Nike

Doukas. Elle a fait ses débuts d’actrice dans un épisode de 1986 de The Twilight Zone

intitulé “The Storyteller / Nightsong”, dans lequel elle a joué Heather. Après cela, elle

est apparu dans un épisode de Falcon Crest intitulé “Flash Point”. Doukas fait

ses débuts au cinéma dans le film 1988 ’68. Ses autres rôles d’acteur incluent

apparitions dans Modern Family, Desperate Housewives, Without a Trace,

et esprits criminels.

