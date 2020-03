La saison 3 sera «une histoire beaucoup plus grande»

La saison 3 de Siren devrait bientôt commencer. La dernière fois que nous avons vu Ryn, Ben Pownall et Maddie Bishop la protégeaient toujours. En fait, Ben a laissé un journaliste nommé Ian Sutton mourir parce qu’il était inquiet des conséquences de la révélation du secret de Ryn et de l’existence des autres sirènes. Au cours de la finale de la saison intéressante, nous voyons un univers alternatif où cela s’est produit.

Dans cette version, jouant dans l’esprit de Ben alors qu’il décide de sauver Ian ou non, Maddie est tué et Ryn est pris par les militaires. Ce n’est donc pas vraiment un bon monde. En fin de compte, Ben sent probablement qu’il a pris la bonne décision. Cependant, Maddie et même Ryn pourraient ne pas être d’accord.

Il est difficile d’imaginer une histoire encore plus intrigante et explosive que la finale de la saison 2, bien que nous soyons sûrs que Siren la gérera dans la saison 3. Voyons comment ils envisagent de le faire.

Préparez-vous pour «la saison la plus mouvementée» de «Siren»: Saison 3

Sirine star Eline Powell | Jenny Anderson / FreeForm via .

Avant d’entrer dans les détails de l’histoire, nous aimerions vous dire quand Siren reviendra pour la saison 3. Le drame de sirène de Freeform revient le jeudi 2 avril 2020. Dans une récente interview avec AfterBuzz TV, Ian Verdun, qui joue Xander McClure dans Siren, discute de l’émission et de son rôle. Il décrit la mythologie de la sirène de l’émission comme très «fondée et réelle».

Quand les sirènes viennent atterrir, ce n’est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Il y a un vrai conflit et les choses deviennent «dangereuses», comme le dit Verdun. Les personnages font face à «la perte et le chagrin». Alex, par exemple, est dévasté lorsque son père meurt aux mains d’un homme.

Il essaie même de tuer l’homme en arrivant. Verdun décrit Alex comme un personnage avec «peu de direction dans la vie». Une fois les sirènes débarquées, elle «teste son idée de soi [and] son idée de la fidélité. ” Verdun aime jouer un personnage aussi «imparfait», quelqu’un qui est une «dose de réalité».

Le bébé sirène dans la saison 3 de Siren, “rend les enjeux un peu plus élevés”. La saison 3 est également «la saison la plus remplie d’action». C’est “une histoire beaucoup plus grande”.

Découvrez quels nouveaux défis attendent Ryn

Le résumé officiel, selon Bleeding Cool, parle de la décision de Ben à la fin de la saison 2. Sa décision de laisser le journaliste mourir aura «des effets d’entraînement dans sa relation avec Maddie et Ryn». “Pendant ce temps”, poursuit le résumé, “une nouvelle sirène dangereuse et sophistiquée arrive à Bristol Cove.” Cette nouvelle sirène commence «à défier le leadership de Ryn et à déclencher une bataille sous-marine épique entre tribus rivales».

“Tout cela est compliqué par le fait que le bébé de Ryn … doit être protégé à tout prix.” Bleeding Cool mentionne également les résumés des deux premiers épisodes, diffusés consécutivement le 2 avril 2020. «Une nouvelle sirène arrive, laissant Ryn remettre en question leurs motivations», commence le résumé pour le premier épisode. Dans cet épisode, “Maddie apprend la vérité sur la mort d’Ian.”

Pendant ce temps, “Ben se bat pour les traitements de sa mère.” Personnage de Verdun, “Alex est inspiré pour prendre plus de responsabilités.” Le prochain épisode montre Ryn soupçonnant quelqu’un du nom de Tia d’une «mort mystérieuse» à Bristol Cove. Maddie “se lie d’amitié avec une nouvelle connaissance à Seattle.”

Helen Hawkins, qui est en partie sirène, «prévient la [mermaid] hybrides de trouble. ”