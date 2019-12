Des danses scolaires aux mariages en passant par les bébés, les téléspectateurs ont tout vécu à nouveau, grâce à la série dérivée de Netflix Fuller House. Après cinq saisons, les fans ont vu des personnages comme D.J., Stephanie et Kimmy, ainsi que quelques nouveaux visages, partir à l'aventure en tant que famille Tanner-Fuller. Est-ce la dernière saison de cette émission de télévision originale? Voici ce que nous savons de la finale de la saison et de l'avenir de Fuller House.

Cet article contient des spoilers mineurs de la série originale de Netflix, Fuller House!

"Fuller House" Saison 5 en avant-première sur Netflix

Beaucoup de choses se sont passées depuis que les téléspectateurs ont rencontré pour la première fois D.J., Stephanie et Michelle Tanner. Maintenant, Michelle est créatrice de mode à New York, Stephanie est maman et D.J. Tanner est devenu D.J. Fuller, maintenant propriétaire de la maison dans laquelle ils avaient grandi. Bien sûr, elle est trépidante et pleine de monde, mais leur porte est toujours ouverte.

La série dérivée basée sur Full House, intitulée Fuller House, a été créée en 2016. Depuis, il y a eu cinq saisons de l'original Netflix, mettant en vedette certains des mêmes visages familiers (Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, John Stamos, Andrea Barber,) et quelques nouveaux acteurs. Y aura-t-il une saison six de Fuller House?

La saison 5 est-elle la dernière saison de «Fuller House»?

Alors que Full House a été brusquement annulé, les téléspectateurs et les membres de la distribution sont bien conscients que c'est la dernière fois qu'ils voient la famille Tanner dans leur maison de San Fransico. Malheureusement pour certains fans, la saison 5 sera la dernière saison de cette série originale de Netflix.

«Nous sommes restés amis toutes ces années. Ce n'est pas seulement une affaire de presse que nous disons », a déclaré Bob Saget, selon Us Weekly. «Pour les voir si accomplis et voir trois femmes autonomes faire un spectacle pour enfants avec des leçons de moralité – il y avait ces éléments dans la série originale. J'étais plus ému de les voir et d'être avec eux. Ce n'est plus le même spectacle qu'avant, mais ça ne peut pas être. "

Quelle est la prochaine étape pour Kimmy, Stephanie et D.J.?

Alors que la saison cinq a été diffusée sur cette plateforme de streaming, l'histoire s'est arrêtée sur un cliffhanger. (Alerte Spoiler: pourrait-il y avoir un triple mariage sur le prochain épisode de Fuller House?) Selon les témoignages, une autre partie de cette saison sera diffusée sur Netflix dans l'année à venir.

Cet épisode à venir mettra probablement en vedette D.J., Kimmy et Steph alors qu'ils entament un nouveau chapitre de leur vie. En tant que finale de la série, ce sera très probablement une finale émotionnelle, selon certains membres de la distribution.

"Il y a un très bon au revoir et j'ai été très, très verklempt", a déclaré Bob Saget, discutant de la finale de la saison 5 de Fuller House, lors d'une interview avec Us Weekly.

La finale de la saison de Fuller House devrait être diffusée en 2020. Jusque-là, les épisodes de l'émission de télévision originale, y compris leur cinquième saison récemment publiée, sont disponibles sur Netflix.