La saison de Clare Crawley est reportée, mais il y a une doublure argentée

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, la saison de Clare Crawley de The Bachelorette a reporté la production en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19). Le tournage devait initialement commencer le vendredi 13 mars, la première de la saison devant débuter le 18 mai. Cependant, avec le spectacle au point mort pendant au moins deux semaines, l’avenir de The Bachelorette Season 16 reste incertain. Néanmoins, selon l’exécutif d’ABC Rob Mills, il y a une doublure argentée pour arrêter le voyage de Crawley – et oui, cela implique le casting.

Rob Mills explique le côté positif du report de la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette»

Vendredi 13 mars, l’animateur Chris Harrison a annoncé que la saison de Bachelorette de Crawley avait été reportée. Cependant, ce n’était pas la première fois que la production était repoussée. Comme mentionné, le premier jour du tournage devait commencer le 13 mars, le même jour que la nouvelle a éclaté. Mais selon Mills lors d’une interview avec le podcast The Ringer’s Bachelor Party, la production a déjà été modifiée à une date ultérieure. Et heureusement, nous n’aurons pas de photos de Crawley au manoir Bachelor attendant patiemment une limousine qui ne viendra jamais.

«Notre premier jour devait être vendredi 13. Mais à ce moment-là, nous l’avons déplacé au dimanche 15, »a déclaré Mills. “Donc, Clare n’était pas assise au manoir vendredi et a dit:” OK, concluez. Rentrez chez vous. »Elle ne se tenait pas sur une allée mouillée en attendant l’arrivée d’une limousine. Alors ça va. “

Néanmoins, il est clair que Crawley n’a pas reçu la meilleure exécution de la franchise The Bachelor. De la persévérance de Juan Pablo Galanis au coronavirus reportant sa saison de The Bachelorette, Crawley mérite plus que ce qu’elle a été traitée. Et c’est exactement pourquoi Mills pense que la prochaine saison sera tout simplement phénoménale pour le coiffeur.

“Quand nous le ferons cette saison, ce sera génial”, a déclaré Mills. “Vous ne pouvez pas continuer à faire de mauvaises pauses et ensuite ne pas en avoir de bonnes. Je pense qu’elle va faire la meilleure pause. Comme si quelque chose allait arriver, tout cela s’est produit pour une raison. Je pense qu’elle y croit aussi beaucoup. Tout en son temps. “

Pendant ce temps, Mills a partagé qu’il n’était pas trop tard pour postuler à The Bachelorette Season 16, même si le casting de Crawley avait été annoncé précédemment. Il est donc tout à fait possible que la joueuse de 38 ans trouvera son partenaire dans la nouvelle génération d’hommes.

“Écoutez, peut-être que quelqu’un va appliquer ce que nous n’aurions pas pu faire à temps, cela continue et finit par être sa personne”, a déclaré Mills. “Et puis elle dirait que cela en valait la peine.”

Il a poursuivi: «Avec un peu de chance, les hommes postulent encore et nous pouvons recruter d’autres bons gars. Je pense qu’il y a eu beaucoup de critiques sur la distribution et les âges. Mais je pense que le casting que nous avions était très fort. Je ne suis donc pas inquiet à ce sujet. Mais on ne peut jamais avoir trop de bons gars. »

Clare Crawley et Chris Harrison discutent de la distribution de la saison 16 de «The Bachelorette» après avoir reporté la production

Après le report de la saison 16 de The Bachelorette, Crawley a exprimé ses réflexions sur Instagram. En fin de compte, la native de Sacramento a reconnu la priorité de la santé avant tout et elle est toujours enthousiasmée par son voyage, peu importe quand il commence.

“J’ai attendu 38 ans pour ces moments, ce qui est un peu plus long, non!” Crawley a écrit.

Puis dans un Instagram Live le 17 mars, la prochaine célibataire a encouragé plus de gens à postuler pour sa saison tandis que le tournage est reporté. “J’ai l’impression que puisque nous avons une pause dans l’émission en ce moment, je ne pense pas qu’il soit trop tard pour soumettre des gens”, a déclaré Crawley, par Entertainment Tonight. «Alors, soumettez-les, pourquoi pas? Quel est le pire qui puisse arriver? “

Crawley a également révélé qu’elle était ouverte à sortir avec quelqu’un de plus jeune, mais «pas trop jeune». Comme Mills l’a mentionné, les téléspectateurs ont appelé la franchise pour le casting d’hommes qui étaient tellement plus jeunes que le premier. L’âge des acteurs de Crawley varie de 23 à 42 ans, et les téléspectateurs étaient préoccupés par les différences de maturité.

Pendant ce temps, Harrison a laissé entendre que la refonte de la saison de Bachelorette de Crawley ne serait pas «une si mauvaise idée», d’autant plus que la franchise ne sait pas quand la production reprendra.

«La pensée que 25, 30, 35 gars – tout le monde qui a pu prendre un congé [then would be able to] revenez sur The Bachelorette, nous n’avons pas de temps fixe pour revenir », a déclaré Harrison lors d’un Instagram Live, par Entertainment Tonight. “Donc, l’idée que tout le monde va pouvoir quitter son travail et recommencer?” Probablement très mince. “

L’animateur a ensuite partagé ses propres réflexions sur la refonte de la saison. “Je suis tout à fait d’accord pour lancer de nouveaux gars”, a déclaré Harrison. «Clare va-t-elle sortir avec un homme de 23 ans? Non, elle n’est pas.”

Peu importe ce qui se passera ensuite, nous espérons simplement que Crawley la retrouvera heureuse pour toujours sur The Bachelorette. Et bien sûr, il serait étonnant de voir Crawley retrouver sa personne chez quelqu’un qui n’aurait pas été dans la série sans la pause. Mais très franchement, si le report de la production signifie que toutes les personnes impliquées resteront en sécurité, cela en vaut la peine de toute façon.

