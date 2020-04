La scène supprimée de Black Panther rend le film encore meilleur, selon les fans

Les scènes supprimées sont une grande partie du MCU et attendaient généralement avec impatience la sortie des éditions Blu-Ray de leurs films. Certaines de ces scènes supprimées sont également source de confusion car elles semblent souvent contribuer à améliorer l’intrigue. L’un de Black Panther a remarqué au cours de la dernière année qu’il s’agissait peut-être d’une occasion manquée.

La scène en question est W’Kabi (Daniel Kaluuya) et Okoye (Danai Gurira) se disputant pour savoir si T’Challa (Chadwick Boseman) est le meilleur leader Wakanda possible. Cette scène a beaucoup de pouvoir et presque de qualité shakespearienne.

Panthère noire dans Marvel: Infinity Wars | merveille

De toutes les scènes supprimées de Black Panther disponibles sur le Blu-Ray, celle-ci continue de susciter un débat sur les réseaux sociaux. En y regardant un peu plus près, cela ressemble vraiment à une scène qui aurait dû être conservée.

Daniel Kaluuya et Danai Gurira sont puissants dans cette séquence supprimée

Kaluuya et Gurira sont déjà connus pour être des acteurs aux personnalités enflammées. Kaluuya est devenue une star de Get Out avec des performances sur grand écran toujours mémorables. Il en va de même pour Gurira qui a passé plusieurs années sur The Walking Dead jusqu’à son départ de cette saison.

Les associer à Black Panther était clairement un coup de casting, bien que présenter W’Kabi et Okoye en couple n’ait pas été vu autant qu’il aurait dû l’être. Ce n’est que dans une scène supprimée que leur relation devient plus apparente en tant que mari et femme.

Ceux qui ont acheté le Black Panther Blu-Ray ont vu cette scène supprimée, mais un utilisateur de Reddit l’a récemment publiée pour rappeler à quel point elle était viscérale. Lorsque vous lui donnez une montre, cela vous rappelle à quel point les acteurs Kaluuya et Gurira sont vraiment formidables, si jamais ils ne travaillaient pas ensemble auparavant.

Pourquoi Ryan Coogler a décidé de ne pas avoir beaucoup de scènes avec eux ensemble est un peu mystérieux. Tous les deux donnent tout ce qu’ils ont dans cette scène avec une intensité crédible.

La scène supprimée «Black Panther» aurait pu être ajoutée au film

Étant donné que cette scène supprimée ne dure que quelques minutes, les utilisateurs de Reddit commencent à se demander pourquoi cette brillante séquence a été supprimée. L’ajouter n’aurait eu aucun effet sur la durée de fonctionnement.

De plus, la scène permet de mieux comprendre la relation entre W’Kabi et Okoye. Cela permet également à chacun de mieux comprendre la relation que W’Kabi entretient avec T’Challa. Il y a également un conflit émotionnel majeur à travers les yeux d’Okoye.

Le fait qu’elle doive maintenir son allégeance à T’Challa tout en montrant son amour pour W’Kabi est l’endroit où elle commence à devenir shakespearienne. Gurira brille vraiment ici en projetant un bras de fer entre deux parties.

Dans des rôles de leadership comme celui d’Okoye, cela se produit souvent. Lorsque vous aidez à diriger un pays, en particulier, essayer de trouver un équilibre dans les côtés est la raison pour laquelle la politique est souvent une arme à double tranchant.

Comprendre pourquoi W’Kabi a activé T’Challa

Plus que tout, les fans disent que cette scène montre pourquoi W’Kabi allume T’Challa pour que ce ne soit pas si brusque plus tard dans le film. Ici, la scène montre les raisons émotionnelles qui expliquent pourquoi W’Kabi veut plutôt que Killmonger soit le leader.

Kaluuya devient vraiment intense, dégageant une émotion incroyable qui semblait un gaspillage à placer sur le sol de la salle de découpe. En conséquence, cela soulève en quelque sorte plus de questions sur la raison pour laquelle tant de grandes scènes dans le MCU sont souvent retirées si au moins présentées au public pour les éditions Blu-Ray.

Ryan Coogler a déclaré officiellement pourquoi il avait retiré la scène. Selon Mashable, il a déclaré: “J’étais incroyablement fier de cela en tant que réalisateur, mais cela n’a pas fonctionné dans les limites de notre film.”

Alors que beaucoup de fans pensent le contraire, cela donne lieu à d’autres scènes supprimées dans le MCU et à la façon dont ils auraient pu améliorer certains films. Par souci d’art, il est peut-être préférable de respecter la vision du réalisateur pour éviter la discorde artistique et des fans.