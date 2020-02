La section rythmique de Blake Lively floppe au box-office

Après un long chemin vers sa date de sortie, The Rhythm Section est enfin sorti en salles ce week-end. Le film, réalisé par Reed Morano, est joué par Blake Lively. Il ne va pas trop bien au box-office et se fait éclipser par un certain nombre de films.

Blake Lively | Dominik Bindl / WireImage

«The Rhythm Section» avait un chemin difficile vers les théâtres

Ce n’a pas été un voyage facile pour The Rhythm Section d’arriver en salle. Le film, qui met également en vedette Jude Law et Sterling K.Brown, a été mis en production pour la première fois en décembre 2017, et il a été suspendu après que Lively a été blessé sur le plateau de tournage. Il a été récupéré plus tard à l’été 2018.

Le film a également eu plusieurs dates de sortie. Il devait initialement sortir en février 2019. Après que Lively ait été blessé, le film a été repoussé à novembre 2019.

Pour des raisons inconnues, il a été repoussé, retardé jusqu’à sa date de sortie finale, le 31 janvier 2020.

Le film a reçu des critiques négatives de la part des critiques

La section rythmique a reçu des critiques majoritairement négatives. Avec 110 critiques jusqu’à présent, le film a une note de 33% sur Rotten Tomatoes. La plupart des critiques semblaient avoir aimé la performance de Lively et leurs problèmes concernaient le film dans son ensemble.

«Bien que j’aimerais dire que c’est un film qui vaut votre temps, il a laissé ce critique insatisfait de la fin et souhaitant qu’il aurait pu produire quelque chose de plus excitant. Un personnage original était là pour un film complexe qui la méritait, mais il lui manquait l’épine dorsale pour soutenir son histoire », lit-on dans une critique du film de The MacGuffin.

La critique de The Only Critic se lit comme suit: «L’actrice semble équipée pour gérer tout obstacle jeté sur son chemin et son louable. Dans le cas de The Rhythm Section, elle n’a malheureusement pas de compositeur solide pour l’aider à trouver toutes les bonnes notes. »

Les chiffres d’ouverture du box-office du week-end ne sont pas bons

Le film devrait débuter au box-office et se terminera le week-end avec un montant prévu de 2,9 millions de dollars.

Ce sera le pire week-end d’ouverture de l’histoire pour Blake Lively, car le film est bien inférieur à The Sisterhood of the Traveling Pants en 2005 avec un peu moins de 10 millions de dollars.

Le film devrait être au cinéma pendant au moins les prochaines semaines, alors s’il figure sur votre liste des incontournables, allez le voir dès que vous le pouvez!