La semaine des requins est de retour pour un week-end spécial sur les requins sur Discovery Channel

Habituellement, vous devez attendre l’été pour Shark Week, le bloc de programmation tout-en-un de Discovery Channel. Mais le réseau ramène Shark Week pour une soirée spéciale «Shark Week in a Weekend» pour vous divertir pendant le verrouillage de votre coronavirus.

«La semaine des requins en un week-end» commence le 4 avril

Le #SharkWeekEND de Discovery débute le samedi 4 avril à 9 h HE / PT et se poursuit jusqu’au dimanche 5 avril à 20 h 00. ET / PT. Le marathon mettra en vedette des épisodes préférés des fans ainsi qu’une rediffusion du film original de Shark Week intitulé Capsized: Blood in the Water avec Josh Duhamel. Le film basé sur une histoire vraie parle d’un groupe d’amis dont le bateau chavire par temps orageux dans l’Atlantique, les transformant en proie pour un groupe de requins tigres.

Tout le monde a gardé ses distances avec moi toute ma vie. Croyez-moi, vous vous y habituerez. #Rester à la maison

– Bob The Shark (@BobTheShark) 23 mars 2020

Discovery découvrira également le compagnon de Shark After Dark, Bob the Shark, qui ressent également les effets de l’isolement des coronavirus.

“Je suis un requin. Et les requins n’ont peur de rien. Après quelques semaines d’isolement à la maison avec ma famille, je me sens corrigé », a déclaré la star à pleines dents.

Le calendrier complet de #SharkWeekEND

Des requins tigres de sable et un barracuda nagent dans un réservoir à l’Aquarium de Floride | GIANRIGO MARLETTA / . via .

Samedi 4 avril

9 h HE / PT: Vortex de requin

10 h HE / PT: Grande invasion de requins-marteaux

11 h 00 ET / PT: Requins des Badlands

12 h ET / PT: Alien Sharks: Stranger Fins

13 h ET / PT: Air Jaws contre-attaque

14 h ET / PT: Lois des mâchoires: eaux dangereuses

15 h ET / PT: Ronda Rousey Uncaged

16 h 00 ET / PT: Phelps Vs. Requin: Great Gold Vs. Grand Blanc

17 h ET / PT: Shaq fait la semaine des requins

18 h ET / PT: la frénésie alimentaire de Guy Fieri

19 h ET / PT: Bear Vs. Requin

20 h ET / PT: Expédition inconnue: Megalodon

21 h ET / PT: Chaviré: Sang dans l’eau

11 heures du soir. ET / PT: Les requins de l’enfer de la pierre tombale

12 h HE / PT: Air Jaws: The Hunted

1 h HE / PT: l’île des mâchoires de la Semaine du requin

3 h HE / PT: naufrage: atterrissage forcé

Dimanche 5 avril

9 h HE / PT: Monster Hammerhead

10 h HE / PT: Épreuve de force Shark-croc

11 h HE / PT: Monster Mako: Perfect Predator

12 h ET / PT: Implantation de Shark Cam

13 h ET / PT: Invasion du requin tigre

14 h ET / PT: Secret Shark Lair de Cuba

15 h ET / PT: Air Jaws: Fin Of Fury

16 h 00 ET / PT: Éteint ou vivant: le requin perdu

17 h ET / PT: Legend Of Deep Blue

18 h ET / PT: Nu et effrayé par les requins

HGTV et Animal Planet prévoient également des marathons

Plusieurs autres réseaux diffusent des marathons des programmes préférés des téléspectateurs. Les marathons du 30 mars incluent Home Town sur HGTV et Puppy Bowl sur Animal Planet.

Les autres marathons Animal Planet incluent My Cat From Hell le 31 mars et le 1er avril et The Secret Life of the Zoo, The Zoo et The Zoo: San Diego les 2 et 3 avril.

Le 31 mars, HGTV diffusera un marathon de Good Bones à partir de 6 h HE / PT et un marathon Love It or List It à partir de 12 h. ET / PT. Property Brothers: Forever Home diffusera des épisodes consécutifs à partir de 12 h HE / PT le 1er avril, tandis que les marathons des maisons invendables et de Windy City Rehab débuteront à 8 h HE / PT et 12 h. ET / PT (respectivement) le 2 avril. Vendredi, Log Cabin Living est diffusé toute la journée, avec plusieurs épisodes de My Lottery Dream Home diffusés à partir de 18 h. ET / PT.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!