La “ série d’événements malheureux ” de Netflix aurait un prequel

Mlle les orphelins de Baudelaire? Lorsque Netflix a présenté les frères et sœurs désespérés et le comte Olaf à la plate-forme en 2017 dans une série d’événements malheureux, les téléspectateurs ont aimé regarder la dramatique sombre tordue prendre vie sur leurs téléviseurs. L’adaptation de la série de livres Lemony Snicket de Daniel Handler a conquis les fans et bien qu’elle ait été présentée comme une émission familiale, les adultes ont adoré l’humour et l’horreur de tout cela.

Netflix a abandonné la dernière saison en janvier 2019, mais même si elle s’est terminée, il y avait un sentiment qu’elle ne se sentait pas tout à fait complète. Maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles une autre ramification de l’histoire reçoit le traitement de la télévision.

Neil Patrick Harris à l’événement «Une série d’événements malheureux» | Tommaso Boddi / . pour Netflix

La dernière saison de «Une série d’événements malheureux» n’était pas toutes les marguerites

Les Baudelaires – qui étaient toujours en danger et toujours à quelques instants d’une fin heureuse – ont subi plus d’incidents, de difficultés et d’appels serrés lors de la troisième saison de la série. Le comte Olaf et son ensemble croustillant de sbires ont chassé ces enfants partout, y compris un pensionnat, un hôpital, une ville de corbeaux, les montagnes, un sous-marin et un boutique-hôtel brûlant.

Nulle part était en sécurité, pas même une salle d’audience où

Les Baudelaires pourraient être protégés et défendre leur cause favorablement. Bien que le

des enfants connectés avec des alliés en cours de route, leurs rêves concernant leurs parents

et trouver un endroit sûr pour s’installer ne s’est pas passé de cette façon. À la fin de la série,

il y avait encore tant de questions.

Une préquelle pour «Une série d’événements malheureux» est dans le

travaux

On pourrait peut-être répondre à ces questions par une préquelle – et

il est peut-être possible d’inclure la narration de Lemony de Patrick Warburton

Snicket. Selon le What’s

Sur le site Web de Netflix, Paramount se serait associé à Netflix pour développer

une préquelle basée sur l’autre série Lemony Snicket, All the Wrong Questions.

La série de livres comprend quatre parties et les événements de ces romans, également écrits par Handler, ont lieu avant une série d’événements malheureux.

L’histoire suit un adolescent Lemony Snicket et ses aventures avec le V.F.D., ainsi que sa sœur Kit. Les enfants sont chargés de missions par l’organisation, se faisant des amis et des ennemis en cours de route. Tous les contes se rejoignent dans les romans, et il semble que la nouvelle adaptation fera tourner l’univers.

Quel sera le prequel?

Si la nouvelle série devient verte, elle se concentrera sur ceux

des histoires qui se sont produites avant la naissance de la famille Baudelaire. Par la description

de What’s On Netflix, tout tourne autour de Lemony:

«Avant que les Baudelaires ne deviennent orphelins, avant de rencontrer A Series of Unfortunate Events, avant même l’invention de Netflix, Lemony Snicket était un garçon découvrant les mystères du monde. Dans une ville en déclin, loin de toute personne qu’il connaissait ou en qui il avait confiance, un jeune Lemony Snicket a commencé son apprentissage dans une organisation que personne ne connaît. Il a commencé par poser des questions qui n’auraient pas dû lui venir à l’esprit. “

Alors que les premières rumeurs sur la série spéculaient qu’elle serait animée, tous les signes pointent vers une adaptation qui sera similaire à ce que nous avons vu avec A Series of Unfortunate Events. Restez à l’écoute pour plus de détails.