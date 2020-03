La série était-elle trop stéréotypée?

Pendant 12 saisons, The

Big Bang Theory était l’une des émissions de télévision les plus regardées chaque année.

La série, qui a récolté des prix et des distinctions en cours de route, a trouvé une tonne de fans lors de sa diffusion originale,

et maintient toujours une solide base de fans, même maintenant qu’il est

disparu de l’air. Cela ne signifie pas que tout le monde a adoré la série. Les opposants à

la série soutient souvent que la série était beaucoup trop stéréotypée pour être

agréable. Était-ce pourtant?

Le personnage de Penny est la «fille désemparée» stéréotypée

Penny, qui n’a jamais été

donné un nom de famille au cours de la série de 12 saisons, était le blond pétillant qui

vécu à côté de Leonard

Hofstadter et Sheldon Cooper au début de la série. Plus tard, elle s’est liée d’amitié

le groupe et a finalement épousé Leonard. À travers tout cela, cependant, son personnage

était assez stéréotypé.

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) et Penny (Kaley Cuoco) | Robert Voets / CBS via .

Penny était décrite comme pétillante, belle, mais un peu sombre. Cette,

en soi, était stéréotypée. Elle a suggéré qu’une femme ne pouvait pas être à la fois

beau et intelligent. Penny a également été décrite comme une actrice en difficulté qui

a utilisé sa beauté pour lui arracher les faveurs de sa voisine intelligente, mais socialement inepte

voisins. Les critiques soutiennent que toute la première relation de Penny avec les gars

était, en soi, un stéréotype.

Les critiques soutiennent que les écrivains se moquaient des Indiens et des Juifs

culture

Les écrivains de The Big Bang Theory ont pris la critique,

au fil des ans, pour leur représentation de la culture juive et indienne. Raj

Koothrappali a été jugé offensant par plusieurs membres de l’Indian

communauté. Plusieurs militants ont noté que les écrivains comptaient principalement sur

stéréotypes négatifs pour représenter Raj, et a utilisé son passé indien pour

blagues souvent offensantes.

La même chose a été faite avec le personnage de Howard Wolowitz. La représentation

d’Howard

comme un homme-enfant qui était encore harcelé par sa mère juive dominatrice bien

à l’âge adulte était un autre stéréotype surutilisé, affirment les critiques de la série.

La série visait la culture geek

le

Verge soutient que The Big Bang Theory a normalisé la culture geek, mais

les opposants au spectacle affirment que la série s’appuyait sur des stéréotypes dépassés sur la

les gens qui s’identifient à la culture geek. Un point principal sur lequel reposent les critiques est

le fait que le spectacle suggérait principalement que seuls les hommes étaient intéressés par la bande dessinée

livres, jeux vidéo et figurines d’action.

Alors que les intérêts qui ont été attribués à la culture geek étaient

une fois dominé par les hommes, ce n’est plus le cas. Les jeux vidéo, par exemple,

autrefois un secteur de divertissement dominé par les hommes, mais les femmes de plus de 18 ans maintenant

représentent 36% des joueurs, selon The

Washington Post. La théorie du Big Bang a refusé de reconnaître que

fait.