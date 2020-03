La série Netflix a-t-elle été renouvelée pour la saison 4 et ce sera un redémarrage en douceur?

Bien que la fin de la troisième saison d’Élite ait été très finale, cela a encore laissé une porte ouverte à plus d’histoires. L’émission a-t-elle réellement été renouvelée pour une quatrième saison par Netflix, et si oui, le casting restant reviendra-t-il ou l’émission se redémarrera-t-elle en quelque sorte?

«Elite» sur Netflix | Manuel Fernandez-Valdes / Netflix

Que s’est-il passé à la fin de la troisième saison?

La finale de la troisième saison a effectivement conclu trois saisons de narration pour le spectacle. Polo a été accidentellement tuée par Lu et tous les autres étudiants se sont regroupés pour la protéger et mettre fin aux nombreuses années de souffrance après la mort de Marina.

À la fin de la saison, Nadia et Lu sont partis pour suivre leur programme à Columbia University à New York. Malick se rendait également à New York pour l’école, accompagné d’Omar, mais Omar a décidé de rester en arrière et de retrouver Ander, qui n’a pas pu obtenir son diplôme de Las Encinas en raison de sa maladie. Carla part également étudier à l’étranger et Yeray est probablement parti quelque part avec l’une de ses entreprises. Carla a quitté les caves qu’elle dirige maintenant vers Valerio.

Il semble ne pas être retourné à l’école à l’automne car les autres qui n’ont pas obtenu leur diplôme – Samuel, Guzmán, Ander et Rebeca, reviennent pour terminer leur dernière année, avec Omar, qui fréquente maintenant Las Encinas.

Cayetana, la dernière diplômée, a été offerte par les parents de Polo à toute l’école qu’elle voulait, mais a décidé de ne pas la prendre. Alors que les cinq élèves actuels de Las Encinas entrent en classe ensemble, elle est vue en train de nettoyer les étages, ce qui signifie qu’elle n’avait probablement pas assez d’argent pour aller à l’université et devait suivre les traces de sa mère.

Tous les signes indiquent que le spectacle a un tout nouveau casting

Bien que l’émission n’ait pas été officiellement renouvelée par Netflix, plusieurs rapports indiquent que la série a été relancée sur le service de streaming et devrait être bientôt en production. Un porte-parole de Netflix a déclaré à Newsweek qu’il “espérait que l’histoire se poursuivrait” lors d’une quatrième saison.

Le site espagnol Bluper avait d’abord signalé que l’émission avait été renouvelée pour une quatrième et cinquième saison et que la production reprendrait ce printemps. Cependant, le moment du tournage ne sera pas clair compte tenu de la pandémie mondiale de coronavirus. La série filmerait probablement les deux saisons consécutivement comme l’étaient les deuxième et troisième saisons.

Plus de confirmation de cela vient d’une interview avec les membres de la distribution Georgina Amorós et Alvaró Rico, qui jouent au Cayetana et au Polo. Ils confirment à peu près que le spectacle revient, mais ce serait un tout nouveau casting. Cela signifie que cela pourrait être comme les skins de MTV et être un redémarrage en douceur chaque saison, avec de nouveaux personnages principaux. Cela pourrait aussi ressembler à Degrassi et avoir de nouveaux personnages principaux mélangés à d’anciens. Pourtant, il serait difficile de voir les étudiants comme Las Encinas – Samuel, Guzmán, Ander, Omar et Rebeca – toujours dans la série sans Nadia, Lu, Carla et plus encore. Cependant, nous ne serions pas surpris si cela se produisait.

Amorós a déclaré: «C’est une saison où le cycle est terminé. Un autre commence. Préparez vos mouchoirs car vous en aurez besoin. C’est une saison très complète », a déclaré avant la troisième saison. Rico a ajouté que la troisième saison était «la fin définitive de l’évolution des personnages».

Les trois premières saisons d’Élite sont en streaming sur Netflix.